Вчера киевская прокуратура заявила, что организатором убийства является некий уроженец России. Абуев под эту характеристику подходит. О его возможной причастности заявил и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Источники "Страны" в правоохранительных органах также говорят о версии, что Абуев – организатор преступления. Однако уточняют, что это все-таки пока версия, а не на 100% установленный факт.

Тем более, сам Юсуп свою причастность к убийству в Киеве отрицает.

Тем временем "Страна" собрала, что известно об этом человеке, единственной озвученной полицией характеристикой которого является то, что он уроженцем России. И это правда. Но только из РФ он уехал уже давно, а последние пять лет вел очень активную жизнь в Украине.

Юсуп Абуев. Кто это?

На сайте МВД находится объявление о розыске этого человека. Ему инкриминируют три статьи: создание преступной организации, похищение человека и вымогательство в особо крупных размерах и с приченением телесных повреждений.

Разыскивает Абуева Шевченковский райотдел столичной полиции. Причем совсем недавно – с 19 ноября 2019 года.

Как сообщает "Московский комсомолец", Абуев – уроженец РФ, но проживал в Киеве. В поле зрения украинских правоохранителей он попадал несколько раз. В основном из-за опасного вождения. В 2014 году он попался в нетрезвом состоянии за рулем BMW, при этом Абуев отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Тогда его лишили водительских прав на год.

Едва сев за руль после возвращения прав, в 2016 году, он спровоцировал аварию, управляя автомобилем Jaguar XF. Его признали виновным в ДТП и взыскали 340 гривен.

В 2018 году он организовал похищение бизнесмена в Киевской области и пытался вымогать деньги за освобождение заложника. Впрочем, полиции удалось освободить заложника и задержать членов банды Абуева.

Сам Юсуп Абуев пустился в бега – он, как уже говорилось, числится в розыске МВД Украины.

Ранее Юсуп Абуев, по информации "Страны", несколько раз выезжал в АТО и присоединялся к действиям Украинской добровольческой армии (УДА) в составе группы, сформированной правым движением "Традиция и порядок".

"Он примкнул к группе "Традиция и порядок" и вместе с ними время от времени выезжал на фронт к УДА, в батальон "Аррата" под командованием командира с позывным "Медведь". Там он, видимо, и познакомился с бойцом батальона "Аратта" Андреем Лаврегой. Кстати, там же воевали в свое время и Пума, и Буча. В середине прошлого года "Традиции и порядок" прекратили отношения с Абуевым, потому что у того была больше склонность к криминалу и скупке оружия, а не к боевым действиям. Но контакты с Лаврегой у него сохранились, и он, видимо, его замотивировал на преступление", – сказал "Стране" источник в националистических кругах.

В то же время сам Абуев свою причастность к убийству отрицает. В Facebook под именем "Азраил Гихинский" он заявил, что его подставили.

"История демонизации моей личности. Часть 1

Все началось 13 ноября, когда ко мне домой завалился спецназ в попытках найти оружие, наркотики и т. д. (Конечно же, найти им ничего так и не удалось).

Меня обвинили в ряде преступлений, не имея на это оснований и тем более доказательств. За весь прошедший месяц моим адвокатам так и не удалось найти ни одного объяснения действий полиции.

Казалось бы, куда хуже.

История демонизации моей личности. Часть 2

Общество в наше время готово поверить кому угодно, даже аферистам, барсеточникам и всяким зашкваренным бывшим депутатам, которые ради хайпа готовы на все, чтобы привлечь к себе внимание.

Совсем недавно интернет пылал новостью об убийстве ребенка, исполнителем которого подозревают моего боевого побратима.

Сегодня мне стало известно, что в организации этого преступления подозревают меня, что очень удобно, потому что уже больше месяца я не нахожусь на территории Украины и являюсь гражданином страны-агрессора, а так же читайте "часть 1" :)

Мне не свойственно оправдываться и кому-то что-то доказывать, но все зашло слишком далеко.

Если бы у меня был вопрос к человеку, я бы решал его лично.

Я не организовывал покушение на Соболева. Впервые я узнал о его существовании из новостей. Готов пройти полиграф".

Сын чеченского политика

Юсуп Умарович Абуев – сын Умара Абуева, выдачи которого у Киева с 2012 года безуспешно требовала Россия.

Уроженец чеченского села Гехи был кандидатом в президенты Чечни на выборах 2004 года. На тот момент он был генеральным директором "Грознефтехимпром". В 2006-м его арестовали по обвинению в хищении валютных средств в особо крупных размерах.

Как выяснило следствие, в 2000 году глава "Грознефтехимпрома" Абуев оформил с фирмой-"однодневкой" договор на услуги по возвращению советских облигаций и якобы за выполненные этой фирмой посреднические работы перевел на счет этой фирмы 1 млн 33 тысячи долларов США".

Абуеву было предъявлено обвинение по статье "хищение чужого имущества путем присвоения". Несмотря на открытое уголовное дело, Абуев некоторое время, особо не скрываясь, жил в Москве, где занимался бизнесом.

Еще до Майдана семейство Абуевых переехало в Киев. Правда, в 2012-м Умар Абуев был задержан в Киеве по запросу российской стороны. И, как заявляли его защитники, был избит в СИЗО.

Однако тогда за "беженцев с Северного Кавказа" вступилось Управление верховного комиссара ООН. В результате Умара Абуева России не выдали и он с семьей обосновался в Киеве. Юсупу Абуеву тогда едва исполнилось 18 лет.

"Страна"