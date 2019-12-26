ТЕМА

Экс-президент "Укрбуда" стал невыездным до 14 февраля

26 декабря 2019 | 08:48

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Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок действия обязанностей, возложенных на екс-президента корпорации Укрбуд.


Также Микитась должен воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в данном уголовном производстве и сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Мыкытася подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.



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