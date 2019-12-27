Новое неравенство: не только деньги

Каждый год в UNDP изучается прогресс человечества по всему миру. В этом году авторы утверждают, что значительные сдвиги в обществе, связанные с технологиями, образованием и изменением климата, формируют «новое великое неравенство». Ахим Штайнер, администратор UNDP, резюмирует проблему следующим образом: «все большее число молодых людей не имеют никаких перспектив развития».

В настоящее время глобальное неравенство больше связано с различиями в возможностях, чем с различиями в доходах.

«То, что мы видим — это новое неравенство, сосредоточенное вокруг зарождающегося среднего класса различных обществ» — говорит Штайнер — «30, 40 лет назад люди верили, что если вы будете усердно работать, то сможете избежать бедности». Тем не менее, во многих странах сегодня социальная мобильность «просто не работает».

В Отчете 2019 года утверждается, что многие из уличных протестов, вспыхивающих по всему земному шару, движимы растущим чувством, что возможности людей не равны. И несправедливость может быть обусловлена ещё до рождения.

«Это можно назвать микро-неравенством — вещами, которые я считаю несправедливыми в моей стране и в моем обществе в целом» — отмечает учёный. Некоторые из этих факторов проявляются ещё до рождения и обременяют людей в глубокой зрелости.

Технологии и Интернет сделали людей намного более осведомленными о том, чего они лишены. Универсальные системы государственного образования, особенно в странах со средним уровнем дохода, повысили ожидания учащихся в отношении обязанностей их политических лидеров. В то время как фермеры, занимающиеся натуральным хозяйством, обеспокоенные своим урожаем, например, могут не замечать изменений в национальной политике, высокообразованные безработные 20-летние люди с мобильным доступом в Интернет видят всё очень хорошо.

Таким образом, в XXI веке не просто по-прежнему существует огромное глобальное неравенство, люди гораздо лучше понимают его.

«Растущее неравенство и уничтожение среднего класса привело к восстаниям «арабской весны» — утверждает Дана Эль Курд, доценте Института Дохи — «Я бы не называла неравенство единственной причиной тех событий, но оно, безусловно, было основным фактором».

По мнению специалиста недавние протесты в Ливане и Ираке знаменуют изменение в том, как люди в регионе видят некоторые проблемы в своих странах. В прошлом многие социальные конфликты на Ближнем Востоке рассматривались как этнические или религиозные столкновения. Но Эль-Курд считает, что новые протесты иллюстрируют разочарование людей в их политических элитах не только потому, что элиты являются, например, суннитами или шиитами, но и из-за проблем в экономике, которые влияют на большое число граждан. «То, что мы считали религиозным конфликтом, на самом деле является проблемой коррупции и неравенства».

И это разочарование происходит не только на Ближнем Востоке. Протесты распространяются по Латинской Америке, от Чили до Колумбии. Демонстрации под руководством студентов в Гонконге не утихают. В социально-консервативных частях Африки молодые женщины вышли на улицы в рамках глобального движения #MeToo.

Педро Консейсао, курирующий Доклад о развитии человека, утверждает: исследования показывают, что глобальное неравенство оказывает огромное влияние на жизнь отдельных людей.

«Если мы посмотрим на то, что случилось с ребенком, родившимся в 2000 году в стране с низким уровнем развития человеческого потенциала, по сравнению с ребенком, родившимся в стране с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала, существует 17% вероятность того, что первый сегодня просто мёртв» — говорит Консейсау — «неравенство в развитии человека остается высоким и широко распространенным».

Вопрос касается не только здравоохранения. По словам Консейсау, более половины детей, родившихся в богатых странах в 2000 году, поступили в университеты. И только 3% детей 2000 года из беднейших стран получают высшее образование.

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