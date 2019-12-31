16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которая стала известна на весь мир после своего выступления на Генассамблее ООН , занялась своей деятельностью после затяжной депрессии. Об этом рассказал отец девочки Сванте Тунберг в интервью BBC News .

Он сказал, что за несколько лет до первых забастовок у Греты была сильная депрессия, в результате чего она перестала есть и ходить в школу. После этого подросток заинтересовалась экоактивизмом. Отец сначала отрицательно относился к выбору ее деятельности. Однако сейчас, по его словам, он больше всего беспокоится из-за фейковых новостей и ненависти к его дочери.