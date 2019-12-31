Сванте рассказал, что стал веганом из-за убеждений Греты. В это же время мать девушки певица Малена Эрнман отказалась от авиаперелетов.
|
У Греты Тунберг депрессуха
31 декабря 2019 | 09:30
распечатать комментарии [0] добавить в
Отец звезды рассказал о депрессии дочери
16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которая стала известна на весь мир после своего выступления на Генассамблее ООН, занялась своей деятельностью после затяжной депрессии. Об этом рассказал отец девочки Сванте Тунберг в интервью BBC News.
Он сказал, что за несколько лет до первых забастовок у Греты была сильная депрессия, в результате чего она перестала есть и ходить в школу. После этого подросток заинтересовалась экоактивизмом. Отец сначала отрицательно относился к выбору ее деятельности. Однако сейчас, по его словам, он больше всего беспокоится из-за фейковых новостей и ненависти к его дочери.
Сванте рассказал, что стал веганом из-за убеждений Греты. В это же время мать девушки певица Малена Эрнман отказалась от авиаперелетов.
также читайте
[28.12.2019]
[28.12.2019]
[28.12.2019]
|
по теме
На медреформу, которая заработает в Украине с 1 апреля, выделят 72 миллиарда
31. 12. 2019 | 09:34
Кабинет министров Украины принял программу медицинских гарантий для населения, которую запустят с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте правительства.
В Судане казнят 27 силовиков за смерть учителя
31. 12. 2019 | 08:45
Он протестовал против свергнутого президента, был задержан и убит.
Кравцов подтвердил намерение уйти с поста главы "Укрзализныци"
30. 12. 2019 | 19:41
Утвержден план реформирования "Укрзализныци"
28. 12. 2019 | 08:45
Подготовка “Укрзализныци” к IPO и открытие рынка железнодорожных перевозок предусмотрены в плане действий по реформированию железнодорожного транспорта, утвержденном Кабинетом министров 27 декабря 2019 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
За несвоевременную страховую выплату теперь положена компенсация
28. 12. 2019 | 08:44
Украинцам упростили получение выплат после страховых случаев. После аварий автомобилей, залива квартир соседями, больших счетов из медицинских клиник и т.д. Большая палата Верховного суда в ходе рассмотрения дела №465/4287/15, выдала правовую позицию, которой утвердила два важным правила для людей, которым страховые компании несвоевременно делают выплаты по разным страховым случаям:
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»