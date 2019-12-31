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На медреформу, которая заработает в Украине с 1 апреля, выделят 72 миллиарда
31 декабря 2019 | 09:34
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Кабинет министров Украины принял программу медицинских гарантий для населения, которую запустят с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте правительства.
Программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать медицинские услуги через Национальную службу здоровья Украины. На это в бюджете заложены 72 млрд грн.
Новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.
"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", - цитирует пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.
В правительстве отмечают, что с новыми изменениями задолженностей по зарплате врачам не будет. "В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать способную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи.
Также начнет работать программа "Доступные лекарства", благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.
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