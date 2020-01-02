ДБР не впоралося з завданням – заява бюро

Згідно з повідомленням, виявлені порушення стосуються "організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами", а також кадрового та технічного забезпечення.

У бюро визнали, що за підсумками 2019 року ДБР "не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення". З метою "конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ" у роботі бюро до співпраці запрошують громадськість.

Крім того, у ДБР від громадян чекають на "ґрунтовну інформацію про зловживання високопосадовців та правоохоронців, їхні приховані активи, корупційні зв'язки" тощо. Листи-повідомлення мають містити чітко викладені факти та обставини, а також їхнє підтвердження, наголошується на сайті ДБР.

Нагадаємо, за рік роботи ДБР відкрило понад 30 тис. кримінальних проваджень.