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ДБР не впоралося з завданням – заява бюро

02 января 2020 | 08:52

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Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило про низку виявлених "суттєвих порушень" у роботі бюро впродовж минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.


Згідно з повідомленням, виявлені порушення стосуються "організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами", а також кадрового та технічного забезпечення.

У бюро визнали, що за підсумками 2019 року ДБР "не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення". З метою "конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ" у роботі бюро до співпраці запрошують громадськість.

Крім того, у ДБР від громадян чекають на "ґрунтовну інформацію про зловживання високопосадовців та правоохоронців, їхні приховані активи, корупційні зв'язки" тощо. Листи-повідомлення мають містити чітко викладені факти та обставини, а також їхнє підтвердження, наголошується на сайті ДБР.

Нагадаємо, за рік роботи ДБР відкрило понад 30 тис. кримінальних проваджень.

 УНН


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