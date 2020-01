ЭКО-СТЫД И ТИШИНА. ПЯТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ БУДУЩЕГО 16 января 2020 | 10:26 , Марина СИТНИК распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Мир быстро меняется, появляются новые технологии, исчезают профессии. Но самое важное: трансформируется поведение людей

Как изменится мир в 2020 году и что для нас будет важным в ближайшие несколько лет "ДС" рассказали Татьяна Стаховская и Ольга Яценко - руководители агентства Creascope, которое уже более 10 лет сотрудничает с авторитетными мировыми тренд бюро. Устойчивое развитие (sustainability) или главное слово 2020 года Понятие sustainability прочно вошло в нашу жизнь, причем многие из нас даже не осознают этого. В следующем году это слово чаще других будет встречаться и в деловой, и в модной прессе. На русский язык его переводят как "устойчивое развитие" или просто "устойчивость". Сам по себе термин sustainability очень многозначен и включает в себя практически все процессы, происходящие нынче в обществе, - от отказа от пластика до этичного обращения с сотрудниками. Впервые слово "устойчивое развитие" появилось в одном из документов Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию в 1987 году, а за 32 года sustainability проникло во все сферы жизни человека. Эксперты считают, что в 2020 году "устойчивое развитие" брендов будет переживать ренессанс, поскольку эко-сознательные потребители требуют ответственного поведения и инноваций, чтобы сократить излишки потребления. В ответ на это бренды, чтобы остаться на плаву и повысить свои продажи, будут вынуждены создавать продукты, услуги и новые системы, которые настолько же желательны и функциональны, насколько и экологичны. К примеру, в Хельсинки запустили пилотную версию первой в мире онлайн-платформы "Думай устойчиво". Сервис будет предоставлять жителям и гостям города информацию об экологически ориентированных брендах, учреждениях и заведениях, а также помогать строить маршруты передвижения по городу таким образом, чтобы каждый человек смог минимизировать выброс CO2 в атмосферу. Украинский пример - некоторые компании не стали дарить своим сотрудникам и клиентам традиционные новогодние подарки. Дело не в экономии, а в осознании того, что не стоит наполнять мир очередными ненужными предметами, которые будут разлагаться сотни лет. Как это работает на практике. В Стокгольме работает один из первых в мире отелей, созданный по принципу sustainability. У современных людей, привыкших к комфорту, это вызывает шок. Маленькие комнаты рассчитаны на двух гостей. В ванной нет бесчисленных тюбиков с кремами и кондиционерами для волос - одна большая стеклянная банка с кремом для всего тела. Один фен на этаж, так что если вы вымыли волосы, придется становиться в очередь, чтобы их высушить. Неудобно, но ответственно по отношению к окружающей среде. И это только начало. Климатические изменения - переход от эко-статуса к эко-позору и сокращение отходов По данным Межправительственной группы экспертов ООН у человечества осталось всего 10 лет для предотвращения необратимых изменений, которые могут стать причиной экологической катастрофы. В связи с этим миллионы потребителей будут искать те продукты и услуги, которые помогут им смягчить растущий стыд за критическую экологическую ситуацию на планете. И пока у нас в стране только осознали, что носить шубы из натурального меха стыдно, мир успел уйти далеко вперед. В следующем году эко-альтернативы станут более доступными. К примеру, еще в 2008-м Tesla выпустила электрический суперкар Roadster стоимостью $100 тыс. Иметь такой в гараже означало громко заявлять о своем эко-статусе. В 2019-м в Германии было продано более 57 тыс. электромобилей, в Норвегии - более 56 тыс. Их стоимость уменьшилась в разы, да и пользоваться электромобилями экономически выгодно - электроэнергия дешевле бензина. В скором времени ездить на авто с двигателем внутреннего сгорания будет эко-стыдно. То же касается и переработки мусора. Пока мы только учимся сортировать отходы и минимизировать загрязнение окружающей среды, в Европе на проблему смотрят гораздо шире и масштабнее. Корпорации и бренды разрабатывают технологии, которые помогут минимизировать вред, наносимый окружающей среде. Модные бренды продолжат осваивать использование альтернативных, более экологичных вариантов волокон, текстиля и отделки, а также искать новые решения для переработки бывших в использовании материалов. Например, компания Adidas уже разработала прототип кроссовок Futurecraft Biofabric, выполненных из 100% волокон натурального и полностью биоразлагаемого материала. А компания LEGO начала делать конструкторы из биопластика, изготовленного из полиэтилена на основе сахарного тростника. Как это работает на практике. В столице Нидерландов Амстердаме открыли супермаркет с отделом, где нет пластиковой упаковки. Ведь зачастую вместе с продуктами мы приносим домой горы ненужного пластика, который потом отправляться на свалку. Человек имеет право быть не идеальным Быть неидеальным - это новая норма, которая выделяет индивидуальность. В мире пересматриваются стандарты красоты. Происходит принятие своего тела (body positivity) и своего возраста (age positivity). В мире произошел большой демографический сдвиг, с которым уже невозможно не считаться. Благодаря развитию медицины человек стал жить дольше: в 2030-м людей в возрасте 55+ будет на 73% больше, чем сегодня. Financial Times назвал эту ситуацию "серебряным цунами". Назрела необходимость изменять пенсионную систему, которая в большинстве стран практически без изменений существует уже около полутора столетий. Тогда это имело смысл: человек работал 40 лет, выходил на пенсию, проживал несколько лет и умирал. Но теперь продолжительность жизни человека после пенсии значительно увеличилась. Поэтому инклюзивный дизайн становится господствующей тенденцией в моде, и в архитектуре. Разрабатываются технологии, позволяющие, к примеру, пожилым людям с болезнью Паркинсона, у которых дрожат руки, больше не чувствовать себя беспомощными, - дверь холодильника или одежного шкафа откроется при их приближении сама. Так, на выставке Access & Ability, которая проходила в Нью-Йорке, было представлено более 70 работ, предназначенных для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями лучше ориентироваться в окружающей среде: ювелирные изделия с навигационными системами для слабовидящих или рубашки для глухих, которые меняют цвет в зависимости от того, какая музыка звучит. Один из крупнейших британский ритейлеров ASOS использует технологии дополненной и виртуальной реальности, чтобы помочь выбрать себе одежду - это позволяет потребителям нестандартных размеров избежать стресса и не мучится в тесной кабинке, примеряя наряды. К тому же, таким образом уменьшается количество возвратов и растет доход компании. Как это работает на практике. Уже год в британской сети супермаркетов Morrisons каждую субботу с 9 до 10 утра устраивают "тихий час" для людей с аутизмом, для которых каждый поход в магазин является стрессом. В это время во всех магазинах сети приглушают свет и выключают музыку, не произносят никаких объявлений, отключают контрольные сигналы и другие электрические шумы. Ментальное здоровье По данным Всемирной организации здравоохранения уменьшение производительности работников из-за депрессии и беспокойств ежегодно приводят к потере в мировой экономике $1 трлн. По прогнозам ВОЗ, в настоящее время депрессией страдают более 300 млн человек, а в 2020 году она будет занимать первое место в мире среди заболеваний по длительности нетрудоспособности. 86% британцев говорят, что испытывают постоянное беспокойство из-за психологического давления на работе, а 71% женщин и 66% мужчин в Сингапуре считают, что они работают постоянно и не могут отвлечься, так как постоянно находятся на связи. Поэтому ментальное здоровье становится важным для каждого, кто хочет быть успешным и счастливым. Правильный сон, методы расслабления и концентрации, медитации и многое другое - все это заворачивается в технологии и вырастает до корпоративного уровня. В мире все чаще открывают так называемые "лечебные кафе", где можно не только медитировать, но и спать. Сродни "лечебным кафе" и "тихая комната" дизайнера Натали Харб, которая звукоизолирована от внешнего мира и в ней можно просто посидеть в тишине. По данным ООН сегодня в городах проживает 55% всего населения планеты, а к 2050 году эта цифра увеличится до 68%. Загрязнение воздуха или массовые акции протеста больше не главные проблемы мегаполисов. На первое место выходит шум, который приводит к эмоциональному истощению. Общество потребления производит так много громких звуков, что тишина в больших городах становится настоящей роскошью. Поэтому наряду с общественными местами, где можно уединиться, дом или квартира также становятся убежищем от внешнего напряжения, местом для отдыха и восстановления. Именно это стремление диктует желание создавать экстерьер и интерьер жилищ с "тихим дизайном", где минимализм проявляется во всем - от мебели до количества цветовых сочетаний. Как это работает на практике. Шведская "фика" - традиция пить в рабочее время кофе с коллегами и говорить на различные темы - распространяется по всему миру. В корпоративных правилах мебельного гиганта Ikea отмечено: "Фика" - это больше, чем перерыв на кофе. Это время пообщаться с коллегами, обменяться новостями и расслабиться. Лучшие идеи и решения рождаются именно во время "фики". Новое отношение к работе Многие компании и сотрудники все чаще ищут альтернативы традиционной рабочей неделе с полным рабочим днем. Гибкий график работы больше не является чем-то экстраординарным - это одно из главных требований современных работников и залог их лояльного отношения к работодателю. К примеру, Япония считается одной из худших стран в мире в плане баланса между трудом и отдыхом. Поэтому японское подразделение "Майкрософт" в рамках своего проекта Work-Life Choice Challenge 2019 в течение одного месяца ввела четырехдневную рабочую неделю для 2300 своих сотрудников. К стандартным выходным добавили пятницу. Результаты эксперимента оказались выше всех ожиданий - производительность труда возросла почти на 40%, при этом резко снизилось число больничных и отгулов, а также потребление электричества и офисной бумаги. Окрыленная успехами японцев лейбористская партия Великобритании пообещала в своем избирательном манифесте закрепить 4-хдневную рабочую неделю законодательно. Согласно исследованию Boston Consulting Group, социальной группой, которая может извлечь наибольшую выгоду из этого эксперимента, являются работающие матери. Среди женщин с учеными степенями, которые оставили свои рабочие места, 69% признались, что с удовольствием бы остались работать, если бы им предложили более гибкие варианты сотрудничества. По мнению экспертов The New York Times, доброжелательность работодателей может принести немалую прибыль, потому что современные люди больше не ставят во главу угла размеры зарплаты и социальных выплат - для них важны комфортные условия труда и лояльное отношение начальства. Как это работает на практике. Одина из крупных автомобильных компаний разрешила своим сотрудникам совместно создать пространство столовой. После этого эксперимента руководство отметило, что отношения в коллективе стали намного теплее. ДС



