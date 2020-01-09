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Готовится к запуску телескоп. в 100 раз мощнее "Хаббла"
09 января 2020 | 09:11
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Аппарат NASA WFIRST будет запущен в середине 2020-х.
Построенный на той же платформе что и Хаббл, он будет обладать в 100 раз большим обзором при сохранении разрешения. За получение снимков будут отвечать 18 матриц разрешением 16 мегапикселей каждая.
То, что на «Хаббле» заняло 3 месяца, на WFIRST будет выполнимо за 3 часа.
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