ТЕМА

Сербского звезду футбола подстрелили в Афинах

08 января 2020 | 10:17

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Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия во вторник вечером в пригороде Афин в бывшего футболиста греческого "Олимпиакоса" 46-летнего серба Дарко Ковачевича, он получил ранение и доставлен в больницу, его жизни не угрожает опасность. Об этом сообщило греческое государственное телевидение ERT-1, ссылаясь на предварительную информацию.


Нападавшие устроили засаду Ковачевичу у его дома в афинском приморском пригороде Глифада. После нападения они скрылись на автомобиле. По имеющимся данным, Ковачевича доставили в местную больницу, он получил ранение в колено.

Обстоятельства инцидента пока еще до конца неясны. По другой версии, озвученной телеканалом, пуля не попала в футболиста, а колено он повредил, когда падал, уклоняясь от нее. Полиция пытается выйти на след преступников. Началось расследование инцидента.
Полицейские уже обнаружили пистолет в автомобиле, который был подожжен в 700 метрах от дома футболиста.

Ковачевич играл в 1994-2004 годах за сборные Югославии, Сербии и Черногории. Участвовал в чемпионатах мира 1998 года и Европы 2000 года. Девять сезонов отыграл в испанском "Реал Сосьедаде", также выступал за итальянские "Ювентус" и "Лацио", английский "Шеффилд Уэнсдей". В 2007-2009 годах Ковачевич выступал за греческий "Олимпиакос", в составе которого стал обладателем Суперкубка Греции в 2007 году и чемпионом страны в 2009 году.



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