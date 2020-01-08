ЧП в Бен-Гурионе: Boeing 737 с горящим двигателем пошел на взлет

Самолет RwandAir в Бен-Гурионе. Фото: Идо Вехтель

Самолет Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из Бен-Гуриона в Кигали, столицу Руанды, задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным радиостанции "Решет-бет", у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

На борту самолета находилось более 100 пассажиров - все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.

Корреспондент радиостанции Шарон Идан обнародовал в своем Twitter фотографию самолета с горящим двигателем.

Журналист напомнил, что речь идет о том же типе самолета, который утром 8 января разбился в Иране. Он также добавил, что инцидент с горящим двигателем также мог закончиться трагически.

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