ТЕМА

ЧП в Бен-Гурионе: Boeing 737 с горящим двигателем пошел на взлет

08 января 2020 | 13:08

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В отличие от Ирана, в последний момент катастрофу удалось предотвратить.


<div id="citvCompId-93268131" class="citv_image ya-nowideimg citv_caption_image citv_ynet" cursor:pointer;'="" style="padding: 10px 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; direction: ltr; position: relative;">
 
Самолет RwandAir в Бен-Гурионе. Фото: Идо Вехтель
Самолет RwandAir в Бен-Гурионе. Фото: Идо Вехтель

Самолет Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из Бен-Гуриона в Кигали, столицу Руанды, задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным радиостанции "Решет-бет", у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

На борту самолета находилось более 100 пассажиров - все граждане Израиля. После выявления неисправности их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.

 

Корреспондент радиостанции Шарон Идан обнародовал в своем Twitter фотографию самолета с горящим двигателем.

 

Sharon Idan | שרון עידן
 
@sharonidan
 

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.
תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים

 
סרטון מוטמע
 
55
9:11 - 8 בינו׳ 2020 · Israel
מידע ופרטיות בנוגע למודעות טוויטר
 
31 אנשים מדברים על זה
 

 

Журналист напомнил, что речь идет о том же типе самолета, который утром 8 января разбился в Иране. Он также добавил, что инцидент с горящим двигателем также мог закончиться трагически.

Источник



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

7 июня 1967 года. Ринго Стар. Photo by George Stroud
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100