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Китай | Владелец рынка стройматериалов в Циндао, купивший за 1 900 000 юаней ($289,123) годовалый Lamborghini Gallardo, остался очень недоволен его качеством через месяц двигатель суперкара стал работать с перебоями. Попытки добиться решения проблемы от представительства компании-производителя ни к чему не привели. Тогда хозяин автомобиля нанял несколько желающих поразвлечься и они расколотили машину на глазах у собравшейся публики.