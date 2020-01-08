Напомним, что сегодня Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, в которых размещены войска США. После этого американский президент Дональд Трамп анонсировал заявление про обстрел военных баз и погибших в Ираке.
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Транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив остановлен
08 января 2020 | 15:08
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После ракетных ударов Ирана по военным объектам США в Ираке, Бразилия и Саудовская Аравия решили приостановить транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Таким образом, страны хотят отреагировать на обострение отношений между Тегераном и Соединенными Штатами.
Напомним, что сегодня Иран выпустил более десятка ракет по двум иракским военным базам, в которых размещены войска США. После этого американский президент Дональд Трамп анонсировал заявление про обстрел военных баз и погибших в Ираке.
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