Трагедия Боинг-737 и ТУ-154: общая деталь

08 января 2020 | 20:17 , Олег Ельцов. ТЕМА

4 октября 2001 года над Черным морем потерпел катастрофу ТУ-154 авиакомпании «Сибирь». Погибли 78 человек. Трагедию связывают с ракетой комплекса С-200, выпущенной украинскими ПВО, которые участвовали в учениях на полигоне мыса Опук в Крыму. Эта история, в которой осталось много темных пятен, имеет нечто общее с трагедией в Тегеране, в которой погибло на сто человек больше.

Смотрим на фото фрагмента фюзеляжа украинского Боинга, разбившегося в Тегеране. Нет, это не пулевые отверстия. С большой долей вероятности можно утверждать, что это отверстия от шрапнели боеголовки ракеты. На небольшом фрагменте – минимум семь отверстий.

А теперь вернемся к истории 11-летней давности. На многочисленных фрагментах сбитого ТУ-154 члены межгосударственной комиссии насчитали 460 отверстий от шрапнели, также входные отверстия обнаружили в фрагментах тел, а также извлекли две шрапнелины из человеческой плоти.

Боевая часть ракеты С-200 – это 90 кг смеси тротила с гексогеном и 37 тысяч стальных шариков диаметрами 6 мм (16 тыс. массой по 2 г) и 8 мм (21 тыс. массой по 3,5 г). При подлете к цели заряд взрывается, и картечь летит в форме конуса с углом 120 градусов. Вероятность поражения цели одной ракетой – около 80%, двумя - 98%.

Пока в тегеранской трагедии слишком много неизвестных. Удивляет скрытность иранских властей. Вот вопросы, которые уже сейчас наводят на подозрения, что отыскать правду в этой истории будет не просто.

Почему Иран не предоставляет никакой информации о происходившем на борту украинского Боинга с момента взлета? Когда конкретно загорелся двигатель: на взлете, в зоне подлета переносной ракеты, или на значительной высоте? На этом основании можно сделать предположение о типе ракеты, поразивший самолет. Что сообщал бортинженер на землю? Почему посольство Ирана в Украине разместило пост о том, что теракт в отношении украинского самолета исключен, а позже это сообщение исчезло? Наконец, иранцы не сообщают, какие системы ПВО несли боевое дежурство в аэропорту.

Также не понятно почему Боинг потерял управление. Специалисты утверждают, что лайнер этой модели в состоянии совершать маневры с одним работающим двигателем и даже вернуться на взлетную полосу для аварийной посадки. А при возгорании двигателя на Боинге есть возможность оперативно перекрыть подачу топлива, включить систему огнегашения. Однако, судя по видео последних секунд полета Боинга, он ударился об землю с горящим двигателем.

Безусловно, вскоре начнется процедура расследования катастрофы, однако доверять его результатам я бы не стал. Во-первых, иранцы уже сегодня заявили, что не отдадут черные ящики американцам (а значит и украинцам); во-вторых, шансов допуска американского же производителя самолета к расследованию также немного.

Что касается участия украинских специалистов, увы, поведение Украины в подобной межгосударственной комиссии по расследованию трагедии с самолетом авиакомпании «Сибирь» 2001 года показывает: наши политики с легкостью сдают интересы страны на пользу своему политическому выживанию. Подробнее об этом я писал здесь в 2013 году.

И последнее: все происходящее сегодня в Иране чертовски выгодно России и прогнозируемо повысит ее доходы от углеводородной торговли. И почему-то росСМИ начинают активно кошмарить украинскую сторону в контексте этой катастрофы…