|
Трагедия Боинг-737 и ТУ-154: общая деталь
08 января 2020 | 20:17 , Олег Ельцов. ТЕМА
распечатать комментарии [0] добавить в
4 октября 2001 года над Черным морем потерпел катастрофу ТУ-154 авиакомпании «Сибирь». Погибли 78 человек. Трагедию связывают с ракетой комплекса С-200, выпущенной украинскими ПВО, которые участвовали в учениях на полигоне мыса Опук в Крыму. Эта история, в которой осталось много темных пятен, имеет нечто общее с трагедией в Тегеране, в которой погибло на сто человек больше.
Смотрим на фото фрагмента фюзеляжа украинского Боинга, разбившегося в Тегеране. Нет, это не пулевые отверстия. С большой долей вероятности можно утверждать, что это отверстия от шрапнели боеголовки ракеты. На небольшом фрагменте – минимум семь отверстий.
А теперь вернемся к истории 11-летней давности. На многочисленных фрагментах сбитого ТУ-154 члены межгосударственной комиссии насчитали 460 отверстий от шрапнели, также входные отверстия обнаружили в фрагментах тел, а также извлекли две шрапнелины из человеческой плоти.
Боевая часть ракеты С-200 – это 90 кг смеси тротила с гексогеном и 37 тысяч стальных шариков диаметрами 6 мм (16 тыс. массой по 2 г) и 8 мм (21 тыс. массой по 3,5 г). При подлете к цели заряд взрывается, и картечь летит в форме конуса с углом 120 градусов. Вероятность поражения цели одной ракетой – около 80%, двумя - 98%.
Пока в тегеранской трагедии слишком много неизвестных. Удивляет скрытность иранских властей. Вот вопросы, которые уже сейчас наводят на подозрения, что отыскать правду в этой истории будет не просто.
Также не понятно почему Боинг потерял управление. Специалисты утверждают, что лайнер этой модели в состоянии совершать маневры с одним работающим двигателем и даже вернуться на взлетную полосу для аварийной посадки. А при возгорании двигателя на Боинге есть возможность оперативно перекрыть подачу топлива, включить систему огнегашения. Однако, судя по видео последних секунд полета Боинга, он ударился об землю с горящим двигателем.
Безусловно, вскоре начнется процедура расследования катастрофы, однако доверять его результатам я бы не стал. Во-первых, иранцы уже сегодня заявили, что не отдадут черные ящики американцам (а значит и украинцам); во-вторых, шансов допуска американского же производителя самолета к расследованию также немного.
Что касается участия украинских специалистов, увы, поведение Украины в подобной межгосударственной комиссии по расследованию трагедии с самолетом авиакомпании «Сибирь» 2001 года показывает: наши политики с легкостью сдают интересы страны на пользу своему политическому выживанию. Подробнее об этом я писал здесь в 2013 году.
И последнее: все происходящее сегодня в Иране чертовски выгодно России и прогнозируемо повысит ее доходы от углеводородной торговли. И почему-то росСМИ начинают активно кошмарить украинскую сторону в контексте этой катастрофы…
также читайте
[12.12.2019]
[28.11.2019]
[27.11.2019]
[22.11.2019]
|
по теме
"Зміни" у ГПУ: очікувані наслідки
09. 01. 2020 | 09:03 , Олексій Баганець Екс-заступник Генерального прокурора
Хочу поділитися, хоча б частково, як особисто в мене «тануть» надії на зміни «на краще» в Україні. Зверніть увагу, чого тільки варті так звані «реформи» в органах прокуратури, про що я вже неодноразово писав, в тому числі і особисто нинішньому Президенту України, і говорив із журналістами та глядачами і слухачами особисто в телестудіях, по радіо і телефону, попереджаючи про їх катастрофічні наслідки?
Ирина Бекешкина: Зеленский лично пока не сделал ничего, что разделяет общество
02. 01. 2020 | 09:58 , Милан Лелич
В политическом смысле 2019 год стал одним из самых бурных в новейшей истории Украины, уступая, пожалуй, лишь революционному 2014 году. Буквально за несколько месяцев политические элиты страны обновились почти полностью, страна выбрала нового президента с беспрецедентно высоким уровнем поддержки, а в парламенте впервые сформировалось монобольшинство из одной партии. О "медовом месяце" Владимира Зеленского, рейтингах его конкурентов и возможных протестах из-за рынка земли и Донбасса РБК-Украина рассказала директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.
Убийство трехлетнего ребенка в Киеве организовал сын кандидата в президенты Чечни
23. 12. 2019 | 10:09 , Александр Сибирцев
Организатор покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева может быть сыном кандидата в президенты Чечни Умара Абуева. Что известно о Юсупе Абуеве.
Квартал Зе реформ: що відбулося з правоохоронною системою
19. 12. 2019 | 08:14 , Євген Крапивін для ЛІГА.net
Минуло три місяці роботи нової Верховної Ради. Як змінилися силові структури за цей час?
Неидеальное убийство Шеремета и мастер-класс от Авакова
16. 12. 2019 | 01:46 , Олег Ельцов. ТЕМА
Стоило дождаться процесса по избранию меры пресечения фигурантам дела Шеремета, чтобы узнать больше того, что поведали стране на брифинге 12 декабря. Увы, заседания судов, которые вопреки ожиданиям, были открытыми, усилили подозрения: три дня назад мы наблюдали пиар-акцию и не более. Уверенности в том, что дело может быть раскрыто не прибавилось.
09 января 2020
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»