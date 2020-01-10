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Иран собирается самостоятельно расшифровывать данные "черных ящиков"
10 января 2020 | 17:55
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Иран заявил, что хочет самостоятельно изъять записи "черных ящиков" с украинского авиалайнера, потерпевшего крушение над Тегераном, сообщает Reuters со ссылкой на представителя иранской авиации.
В сообщении говорится: "Иран, который отрицает, что Боинг 737-800 был сбит ракетой, заявил, что может потребоваться один или два месяца для извлечения информации из голосовых записывающих устройств и регистраторов данных о полете".
Там добавили, что в случае, если понадобится помощь, то они могут привлечь Россию, Канаду, Францию или Украину.
Представитель иранской авиации также заявил, что расследование может занять один или два года.
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