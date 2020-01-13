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ДБР затримало слідчого Нацполіції під час продажу амфетаміну

13 января 2020 | 08:32

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали слідчого Чернівецького відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернівецькій області під час збуту наркотичних речовин.


За попередньою інформацією, слідчий систематично продавав наркотики місцевим мешканцям. Під час чергового збуту амфетаміну, правоохоронця затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Досудове розслідування триває, проводиться обшук за місцем проживання затриманого.


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