Грядет эпоха рабского труда

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов 7 января объявил о желании помочь работникам предприятий, принадлежащих Игорю Коломойскому и другим олигархам, защищать свои права и добиваться более высоких зарплат. Есть две противоположные версии: или Милованов в самом деле решил нажить себе врагов в лице олигархов, или его слова - это лишь дымовая завеса.

Способен ли Милованов напакостить олигархам

Сначала рассмотрим первую версию. По словам Милованова, чтобы помочь рабочим, он собрался усилить настоящие профсоюзы.

"Профсоюзы должны защищать права работников. Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях, где у людей нет альтернативы. То есть там, где не работает конкуренция за работника. Например, борются ли профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право работника получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?" - такие вопросы задал министр на своей фейсбук-страничке.

И тут же дал ответы. "Есть разные профсоюзы, - подчеркнул он. - Есть профсоюзы, которые борются за права работников. А есть такие, которые на самом деле работают на руководство предприятий. Особенно олигархических. Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов".

Сформулировал он и свой рецепт исправления ситуации: "Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А паразитирующие на работниках должны быть остановлены".

Правда, подробностей, как это можно сделать конкретно, он не сообщил. А дьявол, как известно, кроется в деталях. И тут уже возникают два вопроса к самому Милованову.

Во-первых, кто будет решать, какие профсоюзы - настоящие, а какие - паразитирующие? Сами чиновники? Ну тогда все закончится тем, что олигархи занесут в нужные кабинеты немножко денег, чтобы контролируемые ими профсоюзы были признаны настоящими. Рабочим от этого, понятно, никакой пользы не будет, но несколько чиновников свою личную проблему повышения доходов решат.

Во-вторых, как министр собирается останавливать паразитирующие профсоюзы? Закрывать постановлениями Кабмина? Тогда Украина окажется нарушительницей целого ряда конвенций Международной организации труда. А в Европе такое не сходит с рук. И не исключено, что Евросоюз накажет нас за это разрывом соглашения об ассоциации.

Но это вовсе не значит, что ничего поделать нельзя. Способы усиления настоящих профсоюзов давно известны.

Например, можно предоставить самим работникам решить, какие профсоюзы - настоящие, а какие - паразитирующие. Для этого достаточно хотя бы раз провести по всей стране профсоюзные выборы, на которых наемные работники предприятий могли бы тайным голосованием определить, каким из имеющихся профсоюзов они доверяют защищать свои права и интересы.

Еще один способ - наделить все профсоюзы правом заключать коллективные договоры с работодателями. Сейчас на каждом предприятии действует только один колдоговор (или же ни одного). Но трудовой коллектив зачастую неоднороден. Меньшинство в нем обычно составляют высококвалифицированные опытные работники, найти замену которым очень трудно. А большинство - это низкоквалифицированный персонал, который всегда можно заменить первыми попавшимися на улице претендентами. Меньшинство хотело бы качать права и добиваться повышения зарплаты, но большинство боится пикнуть против работодателя, дабы не попасть под сокращение. Поэтому существование на предприятии двух (как минимум) профсоюзов - для сильных и для слабых - не просто желательно, но даже необходимо. Однако это не будет иметь никакого практического смысла, если право заключать колдоговор останется прерогативой самой крупной профорганизации, которая оказывается и самой слабой.

Итак, можно будет легко проверить, искренен ли Милованов в своем обещании усилить настоящие профсоюзы. Да - если он предложит законопроекты о профсоюзных выборах и о праве каждого профсоюза, действующего на предприятии, требовать от собственника предприятия отдельного колдоговора. Вот только в это не верится - в силу причин, которые будут изложены ниже.

Почему Милованов вспомнил о профсоюзах

По второй версии, заявление Милованова - это всего лишь способ оправдать уже разработанные и внесенные в парламент правительством и "слугами народа" антипрофсоюзные законопроекты №2708 "О труде", №2681 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)" и №2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения".

Стоит подчеркнуть, что эти законопроекты направлены против любых профсоюзов - хоть паразитирующих, хоть настоящих, хоть каких-либо других - и против всех наемных работников. Об этом свидетельствует обнародованное 8 января обращение Совместного представительского органа объединений профсоюзов. Под обращением подписались лидеры пяти профобъединений: Федерации профсоюзов Украины, Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Федерации профсоюзов транспортников Украины, Объединения всеукраинских автономных профсоюзов, Объединения всеукраинских профсоюзов и профобъединений "Единство".

Эти профцентры конкурируют друг с другом за влияние среди наемных работников, но сейчас они решили действовать совместно. В обращении, адресованном людям труда и членам профсоюзов, они обвиняют правительство и «слуг народа» именно в работе на олигархов: «Власть, прибегая к манипуляциям и вводя общество в заблуждение, внедряет либерализацию трудового законодательства и хочет в угоду интересам олигархического бизнеса и многонациональных корпораций внедрить в Украине рабский труд для своего народа, обезвредить профсоюзы, как единую правозащитную общественную организацию!»

Еще 28 декабря на внеочередном заседании Совместного представительского органа объединений профсоюзов было принято решение о проведении коллективных протестных действий вплоть до общенациональной забастовки. 15 января пройдет акция-пикетирование парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, планирующего в этот день рассмотреть правительственный законопроект №2708 «О труде». А 16 января, когда ожидается принятие этого закона парламентом, анонсировано проведение в Киеве и областных центрах Всеукраинского профсоюзного вече в защиту конституционных, трудовых и социально-экономических прав работников и деятельности профсоюзов.

Скорее всего, акции 15-16 января не дадут желаемого эффекта. И законопроекты, против которых общим фронтом выступают профсоюзы, все же будут приняты. Коломойский и другие олигархи по инициативе Милованова и при поддержке «слуг народа» получат с принятием законопроекта №2708 «О труде» то, что им нужно. В частности, это возможность увольнять работников без каких-либо оснований и без выходного пособия, устанавливать должностные оклады (ставки) на уровне 50% минимальной зарплаты, сократить доплаты за сверхурочные работы в пять раз и ввести трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем.

Но все-таки Зе-команде хочется дискредитировать профсоюзные акции протеста. Вот Милованов и принялся объяснять, что профсоюзы в Украине плохие и работают на олигархов.