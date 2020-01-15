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Трюдо обвинил Трампа в гибели "Боинга" МАУ

15 января 2020 | 09:07

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Эскалация на Ближнем Востоке, вызванная ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани, стала одним из условий крушения самолета МАУ возле Тегерана. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в интервью Global News, передает "ДС".


"Я думаю, что если бы не было напряженности, если бы в регионе не было недавней эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал Трюдо.

По его словам, такие трагедия случаются во время конфликта и войны.

"На невинных жертв приходится этот удар, и это напоминает, почему всем нам нужно так усердно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы уменьшить напряженность и найти путь, который исключает дальнейшие конфликты и убийства", - добавил Трюдо.



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