Трюдо обвинил Трампа в гибели "Боинга" МАУ

"Я думаю, что если бы не было напряженности, если бы в регионе не было недавней эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал Трюдо.

По его словам, такие трагедия случаются во время конфликта и войны.

"На невинных жертв приходится этот удар, и это напоминает, почему всем нам нужно так усердно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы уменьшить напряженность и найти путь, который исключает дальнейшие конфликты и убийства", - добавил Трюдо.