Трюдо обвинил Трампа в гибели "Боинга" МАУ

Эскалация на Ближнем Востоке, вызванная ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани, стала одним из условий крушения самолета МАУ возле Тегерана. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в интервью Global News, передает "ДС".
"Я думаю, что если бы не было напряженности, если бы в регионе не было недавней эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал Трюдо.
По его словам, такие трагедия случаются во время конфликта и войны.
"На невинных жертв приходится этот удар, и это напоминает, почему всем нам нужно так усердно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы уменьшить напряженность и найти путь, который исключает дальнейшие конфликты и убийства", - добавил Трюдо.