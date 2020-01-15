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Каспаров оставил пост главы Чечни

15 января 2020 | 19:03

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Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о своей "временной нетрудоспособности" и передает свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.


Распоряжение, подписанное Кадыровым, датировано 13 января. Согласно ст. 76 Конституции Чечни, ссылка на которую есть в документе, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.



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