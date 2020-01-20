Собственник "Укрбуда" не смог убежать с Украины

20 января 2020 | 15:01

Пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Об этом сообщили источники NEWSONE.

Куда именно хотел улететь Микитась пока неизвестно. Судя по фото, служащие вывели бывшего избранника из салона самолета. Экс-чиновнику не дали покинуть пределы страны.

Это может быть связано с тем, что НАБУ подозревает Микитася в организации схемы завладения чужим имуществом. Он, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

Справка: Максим Микитась - депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-президент Украинской государственной строительной корпорации, депутат Киевского городского совета VII созыва (2014-2015 годы), вице-президент Академии строительства Украины.

Ньюсван