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Есть идея реанимировать в Сибири трудовые лагеря

20 января 2020 | 15:13

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На рассмотрения руководства ФСИН направлена концепция реформы, в рамках которой на базе исправительных колоний предлагается создаваться промышленные кластеры с заключенными в виде дешевой рабочей силы.


С идеей выступила общественная организация «Сибирский острог», предложившая в качестве пилотного проекта создать промышленный парк на базе колонии общего режима №3 УФСИН.

Развитие таких площадок возможно на условиях государственно-частного партнерства, объяснил глава президиума организации Евгений Грибов, ранее отбывавший в ИК-3 наказание за мошенничество на 80 млн рублей. «Необходимо будет провести экспертизу технического состояния помещений и коммуникаций на промплощадке ИК-3, определить объем затрат на реконструкцию производственных площадей и коммуникаций. После чего в рамках конкурса, объявленного государством, предпринимателям будет предложено проинвестировать проект и взять промплощадку в управление на несколько лет», - объяснил он. Для заключенных это возможность ресоциализации, для бизнеса - дешевая аренда и дешевая рабочая сила, рассуждает Грибов. В колониях, по его словам, можно производить отдельные технические узлы агрегатов, наладить химическое производство.

Концепция проекта была направлена на рассмотрение руководству ФСИН РФ, говорит Грибов: «Реакция очень положительная. У нас прошло одно рабочее совещание, ведется дальнейшая работа».

 
 
 
 
 


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