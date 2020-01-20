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Есть идея реанимировать в Сибири трудовые лагеря
20 января 2020 | 15:13
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На рассмотрения руководства ФСИН направлена концепция реформы, в рамках которой на базе исправительных колоний предлагается создаваться промышленные кластеры с заключенными в виде дешевой рабочей силы.
С идеей выступила общественная организация «Сибирский острог», предложившая в качестве пилотного проекта создать промышленный парк на базе колонии общего режима №3 УФСИН.
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