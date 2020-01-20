Украина выплатила Неле Штепе издержки

20 января 2020 | 15:19

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, согласно решению ЕСПЧ получила компенсацию в размере 3600 евро за нарушение права на свободу.

Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает Укринформ.

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", - заявил адвокат.

По его словам, компенсация составляет 3600 евро. Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередной вызов в суд в Харькове. До решения суда о мере пресечения она не должна круглосуточно находиться дома. При этом, добавил он, Штепа не собирается уезжать из Украины, любит страну и надеется на справедливый суд.

Шадрин сообщил, что 15 января должно было состояться заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы, но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесено на 10:00 11 февраля.

Напомним, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

На суде Штепа объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает пожизненное заключение.

6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы по делу Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако в связи с отводами и самоотводами членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы. Суд определил, что Украина должна выплатить ей 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.