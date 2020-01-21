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С запосзданием стало известно о ликвидации "главы оборонпрома ДНР"

21 января 2020 | 08:48

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Под Мариуполем украинские военные ликвидировали главу “оборонпрома ДНР”.


Под Мариуполем бойцы ВСУ ликвидировали российскую 220-миллиметровую реактивную систему залпового огня “Чебурашка”, а также четырех террористов “ДНР”. Еще шесть сепаратистов получили ранения. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Боевики террористов был убиты еще 27 октября 2019 года, однако СМИ сепаратистов скрывали свои потери. Информацию об убитых наемниках опубликовал донецкий блогер Necro Mancer. 

В Сеть попало фото памятника четырем наемникам 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. На мемориальной плите присутствует изображение установленной на шасси КРАЗа 220 мм РСЗО “Чебурашка”, которую российские войска используют на Донбассе.

Среди убитых боевиков оказался и руководитель ”Государственной инновационной компании” Артем Вовк. Эта компания занимается обслуживания боевой техники, которую россияне используют на Донбассе.



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