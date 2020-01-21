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Министр образования признала провал эксперимента с использованием электронных учебников
21 января 2020 | 08:53
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Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что эксперимент по использованию электронных образовательных материалов в пилотных школах завершился негативно из-за неудовлетворительного качества электронных образовательных материалов, но в будущем будет возобновлен.
“У нас был такой эксперимент, он завершился, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная – перед тем как внедрять такое популярное словосочетание, как электронный учебник, надо его пропилотировать”, – рассказала Новосад.
По словам министра, в рамках эксперимента были закуплены планшеты на тысячу школ, но главная проблема оказалась на этапе закупки электронных учебников.
“Министерство объявило конкурс, но то, что нам подали производители – это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники – это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать. Я не могу допустить, чтобы такое закупалось за публичные средства и попадало в школы. Это нельзя назвать электронными образовательными материалами – это просто какие-то pdf-ки к которым где-то пристроили звук, где-то фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен”, – констатировала она.
Новосад подчеркнула, что с такими материалами качество обучения абсолютно не изменится.
В связи с этим, в конце 2019 года она приняла решение приостановить проведение данного конкурса.
В то же время, Новосад отметила, что эксперимент по внедрению электронных учебников будет возобновлен.
“Мы сделаем вторую попытку. На этот год мы снова заложили деньги на электронные учебники и сейчас должны подготовить новые нормативные документы и новые требования к экспертизе этих учебников, а также начать диалог с производителями”, – заявила министр.
"Буквы"
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