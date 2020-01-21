Левые выдвинули на пост президента Польши открытого гея

21 января 2020 | 08:58

Об этом сообщает “Радио Польша”. Политика поддержали партии “Весна”, “Левые вместе” и “Союз демократических левых сил”. Три политсилы в польском Сейме составляют единый блок.

“Я буду бороться за улучшение системы здравоохранения, за ее финансирование на европейском уровне, то есть на уровне 7,5% ВВП. Следующим шагом должна стать реформа лекарственной политики. Я буду бороться за то, чтобы ни одно лекарство по рецепту не стоило больше 5 злотых. В качестве президента я также представлю масштабную общенациональную программу доступного жилья”, — Бедронь, пообещав также увеличить минимальную пенсию до 1600 злотых (около 380 евро).

Фото: РАР

“Прежде всего левых интересует то, что сейчас нами правит президент, который не участвует в мировой дискуссии, который не чувствует современных глобальных угроз”, — заявил евродепутат.

Отметим, что согласно последним опросам, Роберт Бедронь удерживает третье место в электоральных симпатиях поляков. Лидером опросов является действующий президент Анджей Дуда, за ним следует кандидат опозиционной “Коалиции европейской” Малгожата Кидава-Блонська.

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