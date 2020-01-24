​Неля Штепа вновь намерена стать мэром Славянска

24 января 2020 | 10:42

Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Неля Штепа вновь намерена баллотироваться на пост мэра Славянска.

О таком намерении Штепа заявил в эфире местного телеканала "С-плюс", передают "Новости Донбасса".

Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная…Я не делаю никаких противоправных действий: я не пью, не употребляю наркотики, веду моральный образ жизни, — сказала Штепа.

Неля Штепа была мэром Славянска с 2010 по 2014 год. 11 июля 2014 года градоначальница была задержана. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее за собой гибель людей и создание террористической группы.

В суде она заявила, что вынуждена была призывать президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые, по словам Штепы, удерживали ее в плену, а интервью российским СМИ давала "под дулом автомата".

В сентябре 2017 года суд выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, в отношении Нели Штепы не распространяется ни одна мера пресечения.