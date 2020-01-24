ТЕМА

В школах готовятся запретить мобильные телефоны

24 января 2020 | 10:46

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Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект о запрете использования смартфонов в школах во время уроков. Документ перед на рассмотрение руководства парламента, передает "ДС".


"Современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, является большим преимуществом. Однако с другой стороны это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, который может отвлекать непосредственно во время учебного процесса. Кроме этого, глобально постоянное "зависание" в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный образ жизни, но и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой травли в интернете", - написал Гончаренко сегодня на своей странице в Facebook.

 



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