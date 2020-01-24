В школах готовятся запретить мобильные телефоны

24 января 2020 | 10:46

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект о запрете использования смартфонов в школах во время уроков. Документ перед на рассмотрение руководства парламента, передает "ДС".