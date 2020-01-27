Краткая история глобальных эпидемий

Самыми первыми масштабными эпидемиями стали Юстинианова чума, бушевавшая в Европе и на Ближнем Востоке в 551–580 годах (она унесла жизни около 100 млн человек), и чумная эпидемия, получившая название «Черная смерть», жертвами которой стали 60 млн человек в Европе, Азии и Африке. В обоих случаях причинами возникновения эпидемии стал низкий уровень гигиены и медицинской помощи, а победить их помогли жесткие санитарные меры. Если учесть отсутствие вакцин и неразвитую медицину, то умерших могло бы быть и больше — однако предотвратить распространение заболевания, как и в случае с некоторыми другими эпидемиями, помогла низкая мобильность населения.

Больше всего жизней, от 300 млн до 500 млн человек, унесла эпидемия оспы, продлившаяся почти сто лет — с 1850 по 1940 год. Остановить ее помогло не только развитие медицины, но и введение вакцинации.

А первой эпидемией, распространившейся на весь мир, стала эпидемия гриппа-«испанки»: появись она на сто лет раньше, возможно, ее география была бы скромнее. Однако к 1918–1919 годам мобильность населения, в особенности в Европе и Америке, резко возросла — вкупе с Первой мировой войной и Гражданской войной в России это привело к стремительному распространению вируса. Тем не менее благодаря появлению вакцин распространение ее удалось остановить. Следующей эпидемией, охватившей весь мир, стала начавшаяся в 1981 году эпидемия СПИДа.