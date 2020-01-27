|
Краткая история глобальных эпидемий
27 января 2020 | 08:15
распечатать комментарии [0] добавить в
В ожидании китайского короновируса вспомним крупнейшие случаи массовых заболеваний в истории человечества, факторы, способствовавшие их распространению, и роль вакцин в их предотвращении .
Самыми первыми масштабными эпидемиями стали Юстинианова чума, бушевавшая в Европе и на Ближнем Востоке в 551–580 годах (она унесла жизни около 100 млн человек), и чумная эпидемия, получившая название «Черная смерть», жертвами которой стали 60 млн человек в Европе, Азии и Африке. В обоих случаях причинами возникновения эпидемии стал низкий уровень гигиены и медицинской помощи, а победить их помогли жесткие санитарные меры. Если учесть отсутствие вакцин и неразвитую медицину, то умерших могло бы быть и больше — однако предотвратить распространение заболевания, как и в случае с некоторыми другими эпидемиями, помогла низкая мобильность населения.
Больше всего жизней, от 300 млн до 500 млн человек, унесла эпидемия оспы, продлившаяся почти сто лет — с 1850 по 1940 год. Остановить ее помогло не только развитие медицины, но и введение вакцинации.
А первой эпидемией, распространившейся на весь мир, стала эпидемия гриппа-«испанки»: появись она на сто лет раньше, возможно, ее география была бы скромнее. Однако к 1918–1919 годам мобильность населения, в особенности в Европе и Америке, резко возросла — вкупе с Первой мировой войной и Гражданской войной в России это привело к стремительному распространению вируса. Тем не менее благодаря появлению вакцин распространение ее удалось остановить. Следующей эпидемией, охватившей весь мир, стала начавшаяся в 1981 году эпидемия СПИДа.
также читайте
[28.12.2019]
[27.12.2019]
[24.12.2019]
|
по теме
Пять универсальных законов человеческой глупости
28. 01. 2020 | 08:26
Профессор истории экономики Карло Манлио Чиполла считал, что нет ничего опаснее глупых людей. Их много, они иррациональны, своими поступками усложняют жизнь другим, при этом не получая никакой пользы для себя…
копроэкономика
23. 01. 2020 | 09:17
Наверное, любой разумный человек хоть раз в жизни спрашивает себя, откуда вокруг столько говна, почему он должен делать это говно и кому это говно вообще может понадобиться?..
Про эксплуататоров и народные массы
21. 01. 2020 | 08:30 , Олег Ельцов. ТЕМА
В преддверии Давоса возбудились представители бедных слоев населения: сильно мало богатых сконцентрировали сильно много денег в своих руках. С этим надо что-то делать!
ЭКО-СТЫД И ТИШИНА. ПЯТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ БУДУЩЕГО
16. 01. 2020 | 10:26 , Марина СИТНИК
Мир быстро меняется, появляются новые технологии, исчезают профессии. Но самое важное: трансформируется поведение людей
Тупеем: в чем причина?
14. 01. 2020 | 08:58
Уровень IQ у молодых людей снижается начиная с 1990-х, и этот процесс может быть неостановим. Одни винят во всем смартфоны с телевизорами. Другие кивают на отрицательный отбор по интеллекту. Разбираемся, успеет ли цивилизация закрыть вопрос до того, как средний IQ Homo sapiens упадет до уровня умственной отсталости.
28 января 2020
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»