"Запорожец" и БМВ: украинцы работают в 16 раз хуже немцев?

29 января 2020 | 08:49 , Александр Суков

По данным Международной организации труда (МОТ), один сотрудник в Украине производит в год продукции на $7,8 тыс., тогда как в Германии – на $128,9.

Представитель Украины в Совете директоров Всемирного банка Роман Качур недавно обратил внимание на один занимательный факт: по данным ВБ, немецкому работнику требуется всего лишь 17 дней, чтобы произвести тот же объем продукции, который украинский работник производит за год. Разница - в 16,5 раза. Естественно, что в данном случае сравниваются стоимости произведенной немцем и украинцем продукции за единицу времени.

Контраст в производительности труда в разных странах лучше всего демонстрирует график, составленный на основе данных МОТ о производительности одного работника в разных странах. Здесь данные приведены в ценах 2010 г. в долларах США (первая колонка) и с пересчетом по паритету покупательской способности (ППС) в ценах 2011 г. (вторая колонка). Мы видим, что производительность в богатейших и беднейших государствах может отличаться даже в сотни раз: крайние случаи - в Люксембурге работающий человек в среднем создает благ на $199 тыс. в год, а в Бурунди - на $1507 (и это по ППС). В то же время годовой объем производства на занятого украинца составляет $7767, или $20,5 тыс. по ППС, тогда как в той же Германии эти показатели $128,9 и $97,7 тыс. соответственно.

Источник: МОТ

Такие результаты никак нельзя объяснить недостаточным рвением к работе. Так в чем же дело?

Качур сослался на низкую производительность труда в Украине, которая, по его мнению, и является одной из причин столь разительного контраста в весомости плодов труда немца и украинца. Однако это не значит, что украинский работник ленив или работает спустя рукава. Причин разницы в производительности труда множество. Здесь и разный уровень технологий, и принципы организации труда, и производительность используемого оборудования. Ну и, конечно же, дело в стоимости выпущенной продукции.

На первый взгляд, экономики Украины и Германии имеют много общего: обе страны являются аграрно-индустриальными, у обоих одновременно мощные и сельскохозяйственный, и промышленный секторы. Если в Германии около 30% ВВП обеспечивает промышленность, то и в Украине сопоставимый показатель (28%).

Однако что такое германская промышленность? Это такие гиганты, как Volkswagen, BMW, Daimler, которые вывели Германию на первые места в мире по объему производства автомобилей. И даже если прошлый год для немецкого автомобилестроения был неудачным (производство упало на 9% по сравнению с 2018 г.), все равно немцы умудрились произвести 4,7 млн автомобилей.

В Украине же автомобилестроение в прошлом году выросло аж на целых 10%, но при этом украинские автозаводы смогли произвести всего лишь 7,3 тыс. машин. А основа украинского автомобилестроения - это крупноузловая сборка Skoda на заводе "Еврокар".

Разителен контраст между Украиной и Германией и в авиастроении. В ноябре прошлого года Украине удалось заключить контракт на поставку в Перу грузового Ан-178, первого самолета за последние четыре года. Тем временем в Гамбурге работает один из двух сборочных заводов европейского концерна Airbus, который в прошлом году продал 863 пассажирских лайнера.

В Германии металлургический концерн ThyssenKrupp стал не только крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали, но также выпускает продукцию с высокой добавленной стоимостью - металлообрабатывающие станки, лифты и эскалаторы. А украинский ГМК, по данным ОП "Укрметаллургпром", производит столько же чугуна (20,05 млн т), сколько и стали (20,8 тыс. т).

Федеральное правительство в Германии несколько лет назад приняло "Цифровую повестку дня-2020", которая должна усилить конкурентоспособность экономики и превратить Германию в страну цифрового роста №1 в Европе. Власти вкладывают деньги в фонд, который занимается поддержкой молодых технологичных предприятий на стадии их становления. В это время украинское правительство, не вложив ни копейки в IT-индустрию, ведет яростную дискуссию о том, сколько налогов должны платить работающие в Украине программисты.

Поэтому контраст между производительностью труда украинца и немца - это история не столько про лень, отсутствие мотивации или трудовой дисциплины. Это в первую очередь история про отсутствие условий, в которых украинец мог бы показать высокую производительность. К слову, украинцы, выезжающие за рубеж на заработки, прекрасно ее демонстрируют на тех же немецких предприятиях.

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