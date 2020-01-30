Космоплан для ядерных бомбардировок: зачем советские военные создали «Буран»

30 января 2020 | 08:53 , Михаил Котов

«Буран» нередко называют ошибкой советской космонавтики. Однако к его разработке инженеров подтолкнуло создание американского «Шаттла». Мог ли заокеанский космоплан нанести ядерный удар по Москве и зачем всё-таки создали «Буран» — сейчас расскажем.

Создание нового космоплана

С США всё понятно, там космический челнок «Спейс Шаттл» создавался на волне эйфории идущей в то время лунной гонки. Американским конструкторам казалось, что в ближайшие несколько лет не только произойдёт высадка человека на Луну, но и на орбите Земли появится множество космических заводов. Вот для обеспечения логистики орбитального производства и предполагалось создать космоплан, способный на регулярные — более сотни раз в год — полёты.

Увы, дальнейшую историю мы прекрасно знаем. Политики, идя на поводу у избирателей, резко сократили финансирование проекта. Космические заводы остались лишь планами, а сам космолёт, лишившись цели, был доработан совместно с военными и стал ребёнком множества компромиссов и экономии. А у таких родителей шансы родить ребёнка-гения всегда минимальны.

Программа «Шаттл» ещё только создавалась, когда на стол советского руководства легли документы, полученные из США. Как вспоминал Юрий Сихарулидзе (один из разработчиков программы «Буран»), в 1975 году Дмитрий Охоцимский (руководитель отдела в Институте прикладной математики) обратился к академику Мстиславу Келдышу с предложением рассмотреть, каковы цели американской программы.

В НПО «Энергия» и ЦНИИмаш были созданы специальные группы, задачей которых было понять, зачем американцы разрабатывают «Шаттл» и как собираются его использовать.

На что способен военный шаттл?

До сих пор главной версией была следующая. Правительство СССР решило, что Space Shuttle будет использоваться для военных целей — возможной точечной ядерной бомбардировки Кремля. Именно поэтому — раз была вероятность угрозы безопасности страны — было принято решение создать свой аналог космоплана, чтобы иметь возможность симметричного ответа.

Такая версия многократно критиковалась. Сейчас уже известно наверняка, что Space Shuttle не собирались использовать для несения на борту ядерного оружия, а манёвр со снижением, переворотом и раскрытием створок грузового отсека для сброса атомной бомбы не снился американским астронавтам даже в самом страшном сне.

Но это сейчас. А тогда военное руководство в СССР знало лишь крохи информации о создании нового, абсолютно не похожего на предыдущие разработки космоплана. И догадываться, зачем он создавался, им приходилось в условиях максимального «тумана войны», опираясь лишь на отчёты экспертов и донесения разведки. Причём, как всегда, когда речь идёт о ядерном оружии, ставки были чрезвычайно высоки.

Судьбоносный отчёт

Лишь совсем недавно, в декабре 2019 года, один из российских публицистов и специалистов по истории космонавтики Павел Шубин раскрыл широкой общественности отчёт о целях американской программы, созданный советскими специалистами. Что же в нём говорилось?

Нужно понимать, что этот документ был создан в 1975 году, когда работа над «Шаттлом» ещё велась и его окончательные технические возможности были неизвестны. Поэтому советские специалисты сосредоточились на баллистике и расчёте теоретической возможности атаки космоплана.

Оценивалась способность снижения, этакого «нырка», исключительно по трассе полёта, без манёвров разворота. Была просчитана возможность снижения челнока до высоты 67 километров. Именно в этот момент мог осуществляться сброс ядерного оружия, после чего начинался бы постепенный подъём для выхода на опорную орбиту.

Для возврата на низкую опорную «Шаттлу» теоретически требовалась характеристическая скорость всего 200 метров в секунду (характеристической – прим, ред.). Учитывая особенности конструкции, на американский космоплан могли быть установлены дополнительные баки. Каждый из них способен обеспечить меньший разгон, но, если использовать хотя бы два, набрать нужную скорость не было никакой сложности.

Согласно расчётам специалистов по баллистике, «Шаттл» мог подлететь с юго-восточного направления, со стороны Индийского океана.

Это направление было наименее защищённым от атаки противника, а потому узнать, что именно оттуда может состояться точечный космический удар, было для военных более чем неприятной новостью. При этом и времени на реакцию было совсем мало: от времени сброса спецгруза до удара по центральной части Москвы — лишь три с половиной минуты на обнаружение и реагирование.

Решения в тумане войны

А теперь можно попробовать представить себя в роли советского высшего руководства. Американцы разрабатывают абсолютно новый вид космоплана. Создаёт его NASA в плотном сотрудничестве с военными. По официальной версии, «Шаттл» будет использоваться для доставки грузов на орбиту и логистического обеспечения орбитальных заводов. При этом вы точно знаете, что никаких заводов на орбите пока нет и в ближайшее время не появится. Их разработка как минимум заморожена.

При этом отечественные специалисты уверены, что такой космоплан можно использовать для точечного ядерного удара по самой важной точке страны — по Кремлю и правительству.

Вот она, папочка с докладом, лежит на столе, и сколько ни вчитывайся в скупые строки машинописного текста, ситуация не изменится. Угроза есть — и, возможно, очень серьёзная.

Что делать?

Если смотреть на ситуацию без привычного послезнания, решение советского военного руководства кажется более чем логичным. Начать строить такой же космоплан, как у американцев, чтобы понять, чем он так хорош, хотя бы на этапе натурных испытаний. Заодно в будущем можно будет работать над симметричным ответом.

Ну а в том, что создание «Бурана» и его первый и единственный полёт так неудачно совпали с развалом Советского Союза, никакой вины конструкторов и инженеров нет. Вихрь времени не щадит даже самые лучшие творения. «Бурану» просто не повезло родиться во время перемен.

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