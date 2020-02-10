ТЕМА

Гончарук пообещал уволить каждого десятого госслужащего

10 февраля 2020 | 08:05

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в этом году государственный аппарат будет сокращен на 10%.


Как он рассказал в эфире ICTV, это будет делаться, чтобы оптимизировать работу государства.

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат", - сказал он.

Большая часть экономии, утверждает Гончарук, будет достигаться за счет внедрения IT-инструментов в различных органах власти.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Божественное и морское.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100