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Гончарук пообещал уволить каждого десятого госслужащего
10 февраля 2020 | 08:05
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в этом году государственный аппарат будет сокращен на 10%.
Как он рассказал в эфире ICTV, это будет делаться, чтобы оптимизировать работу государства.
"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат", - сказал он.
Большая часть экономии, утверждает Гончарук, будет достигаться за счет внедрения IT-инструментов в различных органах власти.
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