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Трамп назвал причины отстранения эксперта по Украине из Белого дома

10 февраля 2020 | 08:39

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Виндман "неправильно" передал содержание "идеальных" звонков Трампа.


Трамп назвал причины отстранения эксперта по Украине из Белого дома
Фото: Александр Виндман (facebook.com/judy rinkley)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал причины отстранения из Белого дома одного из главных свидетелей в деле об импичменте Александра Виндмана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу американского президента в Twitter.

По словам Трампа, сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Виндман "неправильно" передал смысл его "идеальных" телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 

"В фейковых новостях продолжают говорить о подполковнике Виндмане так, будто я должен думать только о том, насколько он прекрасен. На самом деле я его не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался с ним. Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков", - пояснил он.

Американский президент добавил, что получил от руководителя Виндмана плохую рекомендацию, в которой говорилось о том, что подполковник имеет проблемы с подчинением и утечкой информации.

"Другими словами - долой!", - подчеркнул Трамп.

РБК-Украина



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