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Аргументы для оптимизма: «Просвещение сегодня» Стивена Пинкера

10 апреля 2020 | 09:14 , Николай Краснов

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Почему мир на самом деле намного лучше, чем нам кажется.


Любому, кто читает газеты, этот мир может показаться ужасным. Первые полосы такие мрачные, потому что людей привлекает драматизм. Плохие вещи часто случаются внезапно и имеют яркие образы. Зато хорошие вещи обычно происходят постепенно и в слишком широкой сфере, что гораздо сложнее отразить.

Негативные новости – одна из причин, почему люди постоянно недооценивают прогресс, который они сами и создают, сетует известный канадско-американский ученый, работающий в области экспериментальной психологии и когнитивных наук, Стивен Пинкер. Чтобы увидеть истинное положение дел в мире, нам следует обратиться к цифрам, говорит он.

Его книга «Просвещение сегодня: в защиту рациональности, науки, гуманизма и прогресса» (Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, 2018) демонстрирует, что постоянный и повсеместный прогресс происходит во всех сферах. Для сравнения Пинкер берет за основу ценности Просвещения XVIII века, обобщенные Иммануилом Кантом как «смелость быть мудрым». Размышляя над проблемами, люди могут их решить и перейти к решению следующих. Торговля и технологии распространяют хорошие идеи, благодаря которым богатые страны могут и дальше обогащаться, а бедные – догонять их.

Вот несколько поводов для оптимизма, а также кое-что о пользе разумного пессимизма из новой книги Стивена Пинкер.

Мир стал богаче и безопаснее

Мир сейчас в 100 раз богаче, чем 200 лет назад, и вопреки распространенному мнению его богатство распределяется более равномерно. Подавляющее большинство бедных американцев пользуются сегодня роскошью, которая была недоступной богачам 150 лет назад, – электричеством, кондиционерами и цветными телевизорами. Торговец в Южном Судане имеет мобильные телефоны, гораздо лучшие автомобильного «кирпича» Гордона Гекко, персонажа фильма «Уолл-стрит» (1987).

Доля людей, которых убивают ежегодно в войнах, составляет менее четверти из тех, что гибли в год во время войн в 1980-х годах, и половину процента от количества погибших за год во времена Второй мировой.

В течение ХХ века американцы получили на 96% меньше шансов умереть в результате автокатастрофы, на 92% меньше шансов расстаться с жизнью во время пожара и на 95% меньше вероятность погибнуть на рабочем месте.

Количество ядерного оружия в мире уменьшилось на 85% от своего пикового значения

Не только лучшие медицина и санитария дали людям возможность жить дольше, быть здоровыми и лучше работать. Компьютерные технологии подарили людям больше свободного времени, а Amazon и Apple предлагают ярчайшее разнообразие развлечений для его заполнения.

Мы стали умнее, добрее и счастливее

Во всем мире показатели IQ выросли на 30 пунктов за последние 100 лет, что означает, что среднестатистический человек сегодня имеет более высокий IQ, чем 98% людей еще столетие назад. Это связано с лучшим питанием и поощрением обучения. Сейчас у детей гораздо больше шансов попасть в школу, чем в 1900 году.

Стивен Пинкер. JSTOR Daily

Пинкер утверждает, что эта наша сообразительность имеет моральные последствия, поскольку люди, способные абстрактно мыслить, могут спросить: «Каким был бы мир, если бы все так сделали?»

Подобным образом в свое время распространялись ценности Просвещения. Два века назад только 1% человечества жил в демократических странах, и даже там женщины и рабочий класс не имели права голоса. Сейчас две трети людей живут в демократических странах, и даже авторитарные государства, такие как Китай, стали свободнее, чем прежде.

Вера в равные права разного рода меньшинств возросла, о чем свидетельствуют не только опросы, но и интернет-активность

Количество запросов в поисковых системах о расистских шутках в Америке снизилось с 2004 года почти на 90%.

В 45 странах из 52, где проводились опросы World Values Survey («Всемирный обзор ценностей»), показатели счастья увеличились между 1981 и 2007 годами. Они примерно соответствуют абсолютным, а не относительным доходам на душу населения. Одиночество, по крайней мере среди американских студентов, уменьшается.

Полезная щепотка пессимизма

Не умаляя рисков, Пинкер остается оптимистичным. Институты и общественные достижения, осуждаемые популистами, остаются в целом эффективными в большинстве богатых стран, и они переживут текущую современную демагогию. Сторонники популизма будут разочарованы или просто исчезнут.

По мере того как люди становятся богаче, они отказываются от веры и больше опираются на разум

Пинкер считает положительным общее уменьшение религиозности. Во всем мире около 59% людей являются религиозными, несмотря на то, что век назад таких было почти 100%.

По мере того как люди становятся богаче, они отказываются от веры и больше опираются на разум, утверждает он. Пессимизм также играет важную роль – он стимулирует нас быть осторожнее. И именно благодаря нашей способности сосредотачиваться на проблемах эти проблемы и решаются.

Поэтому в целом Пинкер прав – все совсем не так плохо. И если не случится какого-то катастрофического столкновения с астероидом или ядерной войны, то вполне вероятно, что все будет еще лучше.

По материалам The Economist



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