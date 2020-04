Аргументы для оптимизма: «Просвещение сегодня» Стивена Пинкера

Любому, кто читает газеты, этот мир может показаться ужасным. Первые полосы такие мрачные, потому что людей привлекает драматизм. Плохие вещи часто случаются внезапно и имеют яркие образы. Зато хорошие вещи обычно происходят постепенно и в слишком широкой сфере, что гораздо сложнее отразить. Негативные новости – одна из причин, почему люди постоянно недооценивают прогресс, который они сами и создают, сетует известный канадско-американский ученый, работающий в области экспериментальной психологии и когнитивных наук, Стивен Пинкер. Чтобы увидеть истинное положение дел в мире, нам следует обратиться к цифрам, говорит он.

Его книга «Просвещение сегодня: в защиту рациональности, науки, гуманизма и прогресса» (Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, 2018) демонстрирует, что постоянный и повсеместный прогресс происходит во всех сферах. Для сравнения Пинкер берет за основу ценности Просвещения XVIII века, обобщенные Иммануилом Кантом как «смелость быть мудрым». Размышляя над проблемами, люди могут их решить и перейти к решению следующих. Торговля и технологии распространяют хорошие идеи, благодаря которым богатые страны могут и дальше обогащаться, а бедные – догонять их.

Вот несколько поводов для оптимизма, а также кое-что о пользе разумного пессимизма из новой книги Стивена Пинкер.

Мир стал богаче и безопаснее

Мир сейчас в 100 раз богаче, чем 200 лет назад, и вопреки распространенному мнению его богатство распределяется более равномерно. Подавляющее большинство бедных американцев пользуются сегодня роскошью, которая была недоступной богачам 150 лет назад, – электричеством, кондиционерами и цветными телевизорами. Торговец в Южном Судане имеет мобильные телефоны, гораздо лучшие автомобильного «кирпича» Гордона Гекко, персонажа фильма «Уолл-стрит» (1987).

Доля людей, которых убивают ежегодно в войнах, составляет менее четверти из тех, что гибли в год во время войн в 1980-х годах, и половину процента от количества погибших за год во времена Второй мировой.

В течение ХХ века американцы получили на 96% меньше шансов умереть в результате автокатастрофы, на 92% меньше шансов расстаться с жизнью во время пожара и на 95% меньше вероятность погибнуть на рабочем месте.

Количество ядерного оружия в мире уменьшилось на 85% от своего пикового значения

Не только лучшие медицина и санитария дали людям возможность жить дольше, быть здоровыми и лучше работать. Компьютерные технологии подарили людям больше свободного времени, а Amazon и Apple предлагают ярчайшее разнообразие развлечений для его заполнения.

Мы стали умнее, добрее и счастливее

Во всем мире показатели IQ выросли на 30 пунктов за последние 100 лет, что означает, что среднестатистический человек сегодня имеет более высокий IQ, чем 98% людей еще столетие назад. Это связано с лучшим питанием и поощрением обучения. Сейчас у детей гораздо больше шансов попасть в школу, чем в 1900 году.

Стивен Пинкер. JSTOR Daily Пинкер утверждает, что эта наша сообразительность имеет моральные последствия, поскольку люди, способные абстрактно мыслить, могут спросить: «Каким был бы мир, если бы все так сделали?»

Подобным образом в свое время распространялись ценности Просвещения. Два века назад только 1% человечества жил в демократических странах, и даже там женщины и рабочий класс не имели права голоса. Сейчас две трети людей живут в демократических странах, и даже авторитарные государства, такие как Китай, стали свободнее, чем прежде.

Вера в равные права разного рода меньшинств возросла, о чем свидетельствуют не только опросы, но и интернет-активность

Количество запросов в поисковых системах о расистских шутках в Америке снизилось с 2004 года почти на 90%.

В 45 странах из 52, где проводились опросы World Values Survey («Всемирный обзор ценностей»), показатели счастья увеличились между 1981 и 2007 годами. Они примерно соответствуют абсолютным, а не относительным доходам на душу населения. Одиночество, по крайней мере среди американских студентов, уменьшается.

Полезная щепотка пессимизма

Не умаляя рисков, Пинкер остается оптимистичным. Институты и общественные достижения, осуждаемые популистами, остаются в целом эффективными в большинстве богатых стран, и они переживут текущую современную демагогию. Сторонники популизма будут разочарованы или просто исчезнут.

По мере того как люди становятся богаче, они отказываются от веры и больше опираются на разум Пинкер считает положительным общее уменьшение религиозности. Во всем мире около 59% людей являются религиозными, несмотря на то, что век назад таких было почти 100%.

По мере того как люди становятся богаче, они отказываются от веры и больше опираются на разум, утверждает он. Пессимизм также играет важную роль – он стимулирует нас быть осторожнее. И именно благодаря нашей способности сосредотачиваться на проблемах эти проблемы и решаются.

Поэтому в целом Пинкер прав – все совсем не так плохо. И если не случится какого-то катастрофического столкновения с астероидом или ядерной войны, то вполне вероятно, что все будет еще лучше.

По материалам The Economist