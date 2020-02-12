Коронавирус: все хуже, чем кажется. Часть 1

12 февраля 2020 | 10:42 , Игорь Прудников, для ТЕМЫ

Что есть коронавирус на самом деле, можно ли сопоставить его опасность с действием вирусов Эбола и СПИД; как это работает и почему украинцы фактически беззащитны перед новой заразой?.. Об этом и не только - в научно-популярном тексте для непосвященных авторства человека, который знает толк в этом деле и ранее бил в набат с коллегами по поводу недееспособности санитарно-эпидемиологической службы Украины, на которую в свое время было потрачено 120 миллионов долларов американских грантов. И, наконец: что нам теперь делать? Ответ очевиден: молиться! С церквями в нашей стране - полный порядок.

Оставляем на суд читателей задачу, поставленную перед автором редактором: «написать так, чтобы поняли даже 75% избирателей». Надеемся, оставшиеся 25% также найдут в нашем тексте что-то познавательное. Положение автора облегчает тот факт, что в нашей стране, да и не только, пресса ограничивается освещением проблемы исключительно в жанре алярмистских новостных сообщений без попыток разобраться в сути проблемы и степени угрозы, которую несет нам новая нечисть.

Жизнь вирусов с точки зрения природы. В бочке дегтя всегда отыщется и ложечка меда

Вирусы – невероятная и удивительная специя в кухне жизни на Земле. Они делают то, за что везде в человеческом сообществе наказывают: грабят, занимаются контрабандой и плюют на закон. Вирусы переносят информацию из генома одних организмов в геном других. Иногда они фиксируют эти перемещения в зараженных клетках навечно, внедряя чужую информацию в ДНК хозяина, иногда этого не происходит. Информация, записанная в ДНК или РНК мартышек или летучих мышей перемещается в человеческий организм и, зачастую, остается там навсегда. Вирусы существуют дольше, чем многоклеточная жизнь на нашей планете. Возможно, они – остатки первичной жизни в «изначальном бульоне», про который писал фантаст, ученый и, к сожалению, наивный коммунист и сторонник Лысенко, академик Опарин.

Вирусы жили до нас и переживут нас. Причина в том, что вирусы - гениальная по эффективности и простоте конструкция. Они сами не могут жить без другой жизни. Но стоит им добраться до того места, где их информация может быть прочитана – все, в читающем устройстве произойдут самые различные изменения. Генетическая информация внутри вируса упакована тончайшим и волшебным образом в капсид - мешок из белков. На поверхности капсида находятся молекулы или их фрагменты, с помощью которых вирус очень избирательно заражает нового хозяина. Причем, само узнавание вируса и его поглощение может привести к его разрушению, но есть вирусы, которые проникают в клетки, используя обычные клеточные физиологические процессы. Например, известно, что вирусы используют для безопасного проникновения в клетки те же механизмы, которые клетка очень хорошо знает и «любит», вирусы поглощаются ничего не подозревающей клеткой как экзосомы. Последние – это небольшие фрагменты клеток, окруженные мембраной, и весьма напоминают всем известные синаптические везикулы. Так заражает клетки актуальный сейчас коронавирус. И покидает он клетку после ее заражения и формирования новых вирусных частиц, похожим, «естественным» для клетки способом. Есть вирусы, которые содержат ДНК, есть РНК-содержащие. Смертельные вирусы Эбола, его разновидность – вирус Марбурга и «уханьский» коронавирус являются РНК вирусами. Они заражают клетки своими РНК, продуцируют собственные копии и покидают зараженные клетки, увеличивая число собратьев и не оставляя после своего визита зараженной ДНК.

В то же время, РНК-содержащий лентивирус - вирус шимпанзе, (который теперь встречается и у людей) очень селективно пробирается в ключевые клетки иммунной памяти. Он связал молекулу СД4, вызвав эволюционный взрыв в изучении науки о жизни. Его поведение не вызывает быстрой гибели организма хозяина. Не будь СПИДА, а, вернее, испуга из-за его возможности убить человека, не было бы современной биологии и чтения всего генома любого живущего.

Как вирус перекодирует информацию в ДНК, чтобы клетка смогла ее размножить? Обратная транскриптаза у лентивирусов вроде ВИЧ - это вирусный фермент, который обеспечивает движение информации от РНК к ДНК, минуя стадию белка: он обращает время вспять. Попутно он стал тем научным камнем, который породил лавинное развитие генетики в середине-конце 80-х. Сверхзадача вируса - не убить, а перетащить информацию. По этой причине Эбола – не самый успешный вирус в контексте его эффективности при передаче информации. Эбола – асоциальный и хулиганистый организм, который своей агрессивностью скорее защищает прародину человечества, вместо того чтобы просто убить.

ВИЧ родом из тех же мест, что и Эбола, но в миллиард раз успешнее – он перетаскивает информацию столь утонченно, что организм хозяина понятия не имеет о том, в какой информационной афере он принимает участие. Но, как и всегда, все зависит от точки зрения. Например, информация, которую таскают вирусы туда-сюда, не нужна ни одной из клеток «здесь и сейчас». Вирусы таскают по клеткам всю ту конструкцию, которая помогает им себя размножать и перемещать сюда-туда. Некоторые вирусы внедряют свою информацию в геном хозяина ферментами интегразами, перемещают по молекуле ДНК транслоказами (и транспозазами и т.д).

Есть еще одна сторона жизни вирусов - это, собственно, защита от их нападения и преодоление последствий такого нападения. Это же одна из главных проблем для вирусов: противовирусные системы - это чистой воды мутагенез. Например, один из таких защитников клеток от вирусов – фермент аденозин дезаминаза - как раз тот белок, который, обнаружив что-то подобное двухнитивой молекуле РНК, откусывает от аденина таких молекул все торчащее. Это вирус не убивает, но мутирует до инозинов (вместо аденинов). После такой трансформации геном, путешествуя через разных хозяев, теряет свою вирулентность, меняя аденины на инозины.

Например, нынешний коронавирус, и Марбурга вирус - это «РНК цепочки». В какой-то момент времени для исполнения своих инфекционных функций одноцепочечная РНК должна стать на время двухцепочной РНК. Вот этого момента - образования РНК дуплекса - дезаминаза и ждет. Множество мутационных событий делает геном вирусов неактивным.

Другой антивирусный путь запускают интерфероны. Эти небольшие белки синтезируют клетки иммунитета в ответ на признаки инфекции и воспаления, им вызванного. Когда интерфероны включают в клетках физиологические реакции, просыпается олигоаденилатсинтаза – фермент, который делает из АТФ полимер. Молекула этого полимера, в свою очередь, активирует спящую в клетках РНКазу L, которая ест все РНК, в том числе и вирусные.

Это только пара примеров нападения и защиты, чтобы читатели могли оценить, насколько детали событий имеют значение, и почему они важны. Из этих деталей состоит неспецифический противовирусный иммунитет животных. Но это же обеспечивает и эволюцию вируса. Например, известно, что геном ВИЧ инфекции изрядно и мозаично мутирует у хозяина, зачастую в текущем варианте генома вируса невозможно узнать того, кто заразил этого хозяина 20 лет назад – почти вся информация в геноме вируса за эти годы претерпевает удивительные перерождения. А все потому, что вирус ВИЧа в качестве места отдыха использует неспецифические макрофаги – моноциты. Где и мутирует себе потихоньку, в то время, как толпы СД4+ клеток помощников (хелперов) и клеток иммунной памяти погибают за просто так. Так формируются резервуары вирусов. В этих домах отдыха вирусы ведут себя пристойно и не хулиганят (накапливая при этом мутации, которые сделают их все более успешными в организме, который они оккупировали).

Я не упоминаю здесь об огромном разнообразии вирусов в природе. Например, трудно даже приблизительно оценить число вирусов одноклеточных. Миллиарды планктонных водорослей уничтожаются вирусами и никто не знает скольких из них вирусы модифицируют, и к чему это приведет. Недавно в бразильском озере у амеб нашли вирус, чей геном на 90% состоит из неизвестных генов. Благодаря ВИЧу сегодня мы знаем намного больше, чем раньше, но в практическом плане эти знания не влияют на наши решения.

Главный посыл этого текста вот в чем: природа существует независимо от людей, и всякое вторжение в нее обязательно будет сопровождаться ответной реакцией природы на человеческую агрессию. Это к тому, что зверушка панголин, спокойно переносящий коронавирус (который есть теперь и у человека), судя по_всему является его природным резервуаром. Обратите внимание: резервуары вирусов в природе продолжают спокойно сосуществовать с инфекцией, и только новый хозяин вируса рискует попасть в крайне опасную ситуацию. А выглядеть это может и как Эбола, и как ВИЧ, и как острая коронавирусная инфекция.

Китайцы думают, что резервуаром уханьского вируса являются летучие мыши: геном коронавирусов летучих мышей совпадает с человечьим. До этого они так же думали про южно-китайскую кобру и крайта. Поскольку китайцы едят все живое, они и не удивляются, что вирус пришел к ним из природы. Это соображение возвращает нас к текущим вирусным неприятностям.

Про точку зрения людей

Из форума.

- Что-то у меня вторую неделю горло першит. Вроде, китайцев вокруг не было…

-Так, выйди, гад, из чата и не появляйся здесь больше! Монитор хлоркой протри!

Вопросы, на которые у нас нет ответов

«РНК-коронавирус» – явно не новичок в природе. Многие животные к нему адаптировались. И то, что теперь это человеческая эпидемия, вызывает множество вопросов.

Был ли этот вирус у людей раньше? Если да, то почему только сейчас о себе заявил? Суп из летучих мышей, свежую кровь кобр и крайтов китайцы употребляют давно. Равно, как и огромное количество панголинов было уничтожено для улучшения китайской потенции и пищеварения.

Непонятно: как угораздило пропустить эту вкусняшку вьетнамцев, и что с ними не так, раз они едят тех же зверей, но не болеют?

Вопросы, на которые есть очень много ответов

Официальный монитор по коронавирусу от Гарвардской Медицинской Школы здесь.

Недавно американский сенатор Том Коттон из Арканзаса заявил в средствах массовой информации, что рынок в Ухане (который Коттон неправильно назвал рынком морепродуктов) по утверждениям экспертов не является источником смертельной инфекции.

Коттон сослался на исследование Lancet, которое показало, что многие из первых случаев нового коронавируса, в том числе и нулевой пациент, не имели никакого отношения к этому рынку. Как сказал один эпидемиолог: «Этот вирус попал на рынок морепродуктов до того, как он вышел с рынка морепродуктов». Мы до сих пор не знаем, откуда он возник, - сказал Коттон, - «Я хотел бы отметить, что в Ухане также есть единственная в Китае суперлаборатория четырехуровневой биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными в мире патогенными микроорганизмами, включая, да, и коронавирус!»

Такие опасения были также высказаны Дж. Р. Найквистом, известным автором книг «Происхождение четвертой мировой войны» и «Дурак и его враг», а также соавтором «Новой тактики глобальной войны». В своей статье он опубликовал секретные выступления министра обороны Китая генерала Чи Хаотяня для руководящих кадров коммунистической партии, в которых объясняется долгосрочный план обеспечения китайского национального возрождения, катализатором которого станет секретный план Китая по созданию вирусов как оружия.

По мнению многих американских специалистов, Уханьский институт вирусологии является центром и наиболее вероятным источником вспышки коронавируса.

Фрэнсис Бойль вообще-то человек яркий, настырный и многим официальным лицам неприятный, естественно (в отличие от официальных лиц) подвергается глобальной цензуре. Например, глобалистская публикация «Foreign Policy» 29 января решительно опровергла «теорию заговора» с заголовком «Вирус Уханя не является биологическим оружием лабораторного производства». «Форинги» резко напали на GreatGameIndia и ZeroHedge, (в частности ZeroHedge был навсегда заблокирован в Твиттере). В ответном взрывном интервью д-р Фрэнсис Бойл, который разработал «Закон о биологическом оружии», сделал подробное заявление о том, что Уханский коронавирус 2019 года является наступательным оружием биологической войны, и что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже знает об этом.

Фрэнсис Бойл - профессор международного права в юридическом колледже Иллинойского университета. Он разработал внутреннее законодательство США по осуществлению Конвенции о биологическом оружии, известное как «Закон о борьбе с терроризмом» 1989 года о биологическом оружии, которое было единогласно одобрено обеими палатами Конгресса США и подписано президентом Джорджем Бушем. В эксклюзивном интервью «Геополитике и Империи» д-р Бойл рассказывает о вспышке коронавируса в уханьской лаборатории уровня биобезопасности 4 (BSL-4), из которой, по его мнению, вырвалось инфекционное заболевание. Он полагает, что вирус потенциально смертелен и является агрессивным биологическим оружием или агентом биологического оружия двойного назначения, генетически модифицированным с усилением функциональных свойств, поэтому китайское правительство первоначально пыталось скрыть его и сейчас принимает решительные меры по сдерживанию распространения заразы. Лаборатория Wuhan BSL-4 также является специально назначенной исследовательской лабораторией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и д-р Бойл утверждает, что ВОЗ хорошо знает, что происходит.

Доктор Бойл также затрагивает эксклюзивный отчет GreatGameIndia Coronavirus Bioweapon, в котором утверждается, что китайские агенты по биологическому оружию, работающие в канадской лаборатории в Виннипеге, причастны к контрабанде Coronavirus в лабораторию Ухани, откуда, как считается, произошла утечка. Но не все так откровенно. Руководство явно старается понизить градус трэша успокаивающими заявлениями. Позиция д-ра Бойла находится в резком противоречии с рассказами ведущих средств массовой информации о том, что вирус пришел к человеку с рынка морепродуктов, хотя именно этот факт все чаще ставится под сомнение серьезными экспертами.

Но следует посмотреть на видео, снятые на этом рынке, чтобы согласиться: оттуда может прийти много разной пакости.

Окончание следует

Об авторе

Игорь Михайлович Прудников, кандидат биологических наук. Заведующий лабораторией биологии стволовых клеток в Институте физиологии им.А.Богомольца Национальной Академии Наук Украины.