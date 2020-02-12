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Анатолий Ермак: законы, ограничивающие свободу слова, подписаны Президентом не будут
12 февраля 2020 | 11:46
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Законы, которые могут ограничить свободу слова в Украине приняты Верховной Радой не будут. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, каково ваше мнение относительно закона о дезинформации, он отметил: "Я лично не видел проекта этих законов, обязательно пересмотрю и тогда у меня будет личное мнение по этим законам".
"Но я могу вам гарантировать и сказать от имени Президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-то образом ограничили сегодня права свободы слова в нашей стране не будет принято. Поэтому это работа Верховной Рады, безусловно, мы будем следить за ней, но я хочу вас заверить, что Президент всегда будет гарантом свободы слова", - добавил он.
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