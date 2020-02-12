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В суд ушло дело против киевского судмедэксперта

12 февраля 2020 | 11:49

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Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделом Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.


"Специализированная прокуратура в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора 11 февраля 2020 года завершила досудебное расследование и направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении заведующего одного из отделов Киевского городского клинического бюро судебно медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Указанное лицо подозревается в составлении и предоставлении суду заведомо ложного заключения эксперта в июле 2018 года. По версии следствия, по этому выводу обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, якобы имел тяжелые заболевания. В дальнейшем обвиняемый и его защита использовали этот ложный вывод эксперта для изменения ему меры пресечения, указали в Офисе Генпрокурора.

Во время досудебного расследования были проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы в Главном бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Украины, а также получены другие веские доказательства причастности подозреваемого к оказанию заведомо ложного показания (ч. 2 ст. 384 УК Украины).



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