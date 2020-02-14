|
Столичному бизнесмену бросили в дом гранату. Он подозревает NewsOne
14 февраля 2020 | 14:01
распечатать комментарии [0] добавить в
В дом киевского бизнесмена Виктора Мазура, который является совладельцем группы "Ромсат" и основателем "Ланет", бросили гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании. Сообщается, что инцидент произошел еще 4 февраля, взрывом выбило окна, а осколки повредили фасад. Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство" на следующий день по заявлению самого Мазура.
В то же время адвокат бизнесмена рассказал, что камера зафиксировала, как под дом приехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату и скрылись. Мазур считает, что одной из версий нападения якобы может быть бизнес-конфликт, связанный с тем, что сеть "Ланет" отказалась транслировать телеканал NewsOne, и якобы в день нападения бизнесмен отменил встречу с руководством канала.
Отметим, Мазур был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Из НКРСИ он ушел в 2016 году.
также читайте
|
по теме
Главный госфискал не чужд службе
14. 02. 2020 | 13:59
Дубилет: "Считать людей из космоса - не моя идея. а ООН"
14. 02. 2020 | 12:25
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объяснил, что во время встречи с представителями ООН было решено изучить опыт подсчета населения на неподконтрольных территориях через спутник. Но СМИ подали эту новость так, что Дубилет хочет подсчитать жителей "ЛДНР" из космоса. Об этом чиновник написал в Facebook.
Базарные торговцы Харькова строят барикады и жгут шины
14. 02. 2020 | 12:17
Торговцы рынка "Барабашово" установили противотанковые ежи, натянули цепи и жгут шины.
В суд ушло дело против киевского судмедэксперта
12. 02. 2020 | 11:49
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделом Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»