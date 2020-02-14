ТЕМА

Столичному бизнесмену бросили в дом гранату. Он подозревает NewsOne

14 февраля 2020 | 14:01

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В дом киевского бизнесмена Виктора Мазура, который является совладельцем группы "Ромсат" и основателем "Ланет", бросили гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании. Сообщается, что инцидент произошел еще 4 февраля, взрывом выбило окна, а осколки повредили фасад. Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство" на следующий день по заявлению самого Мазура.


В то же время адвокат бизнесмена рассказал, что камера зафиксировала, как под дом приехал автомобиль, из него вышли люди, бросили гранату и скрылись. Мазур считает, что одной из версий нападения якобы может быть бизнес-конфликт, связанный с тем, что сеть "Ланет" отказалась транслировать телеканал NewsOne, и якобы в день нападения бизнесмен отменил встречу с руководством канала.

Отметим, Мазур был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Из НКРСИ он ушел в 2016 году.



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