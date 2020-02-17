Бойня в Мукачево

17 февраля 2020 | 15:30 , Ганна Аргірова

Кто стоит за кровавыми разборками и почему Нацгвардия там не поможет.

У Мукачеві більше тижня триває спільне патрулювання вулиць спецпідрозділами Нацполіції та Нацгвардії. Як довго поліцейські формування перебуватимуть у місті, поки невідомо - начальник управління СБУ в Закарпатській області Олег Воєводін не зміг відповісти на це питання LIGA.net.

Протягом лютого міська рада Мукачева вже двічі зверталася до керівництва МВС та президента з проханням ввести Нацгвардію для боротьби з криміналом. Останній раз підставою такого звернення була стрілянина 7 лютого у районі, який в народі називають "Чикаго". Перестрілку відзняв на телефон місцевий мешканець, і відео одразу з'явилося у мережі. На ньому видно, як працює кілер: чоловік у яскраво-червоній куртці та в балаклаві стріляє у два позашляховики. Звідти відкривають вогонь у відповідь.

Наявність кілера – важлива деталь. Це, як мінімум, означає, що мав місце не спонтанний конфлікт, а спланована операція.

Внаслідок перестрілки постраждали місцевий бізнесмен Артур Пашкуляк, якого пов'язують із заслуженим працівником культури і спорту, місцевим політиком Михайлом Ланьом (кримінальне прізвисько - Блюк), а також охоронець Пашкуляка. Бізнесмен отримав поранення у плече.

Наступного дня ввечері, на перетині Львівської і Закарпатської областей, на пості Нижні Ворота представники поліції, СБУ та прокуратури області зупинили два елітні позашляховики й перевірили кілька осіб, у яких вилучили зброю. Згідно з офіційним повідомленням Нацполіції, був затриманий лідер ОЗГ та кілька членів угруповання. Чоловіки чинили збройний опір правоохоронцям.

Зовні виглядало так, начебто правоохоронці перекрили дорогу бандитському кортежу, який рухався зі Львова на підкріплення до однієї з мукачевських банд. Затриманим інкримінували замах на вбивство кількох людей, незаконне зберігання зброї та опір правоохоронним органам.

Але постраждалих під час спецоперації на Нижніх воротах не було. Переконливих аргументів у силовиків виявилося замало: суд дав санкцію на арешт лише двох осіб - Євгена Дребітка та Ігоря Смоляра з можливістю внесення застави. 11 лютого кожен з підозрюваних вніс по 315 000 гривень, і вони вийшли на волю.

Стрілянина 7 лютого нагадує події 2015 року. Тоді конфлікт виник між людьми Ланьо і представниками Правого сектору ( докладно про це читайте тут ). Але кейс 2020 року принципово інший – в ньому, здається, відсутня політична складова. Що ж насправді відбувається зараз?

Дійові особи: Постраждалий Артур Пашкуляк – заступник директора філії підприємства Кировський спецкар’єр. Син радника голови РДА Сергія Гайдая – Василя Пашкуляка. Кум колишнього помічника народного депутата Махайла Ланьо – Олега Фірцака. Артур Пашкуляк - відома особа у місцевих політичних та кримінальних колах. Був фігурантом подій 2015 року. Саме він запрошував представників Правого сектору на перемовини, які закінчилися трагічно. Його вважають людиною Ланьо. Михайло Ланьо (Блюк) – політик, діяч спорту. Народний депутат сьомого та восьмого скликань. Входив до різних політичних груп, але найбільше відомий як активний член Партії регіонів. У 2014-2015 роках був членом комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. На позачергових виборах у 2019 році займав 33 позицію у списку партії Опозиційний блок. Свій авторитет у кримінальних колах напрацьовував роками – з 1990-х. Зокрема, у 1998 році пробув три місяці під арештом, підозрювався у вбивстві свого бізнес-партнера Івана Вінера. У 90-х Михайло Ланьо і Віктор Балога були бізнес-партнерами. Ці двоє сваряться і миряться публічно роками.

Один із затриманих - Євген Дребітко, кримінальне прізвисько Білий. Про нього відомо не дуже багато. У відкритих джерелах його часто називають кримінальним авторитетом. Може бути пов’язаний зі львівськими ОЗГ. Рік тому цю особу підозрювали у незаконному позбавлені волі й викраденні людей. За однією з версій, Білий вважався "смотрящим" за Мукачевим від одного з київських кримінальних авторитетів.

Загальна ситуація: еліта у місті - родини Балоги і Ланьо. Основний нелегальний ресурс регіону – контрабанда. На цей момент між Ланьо і Балогою панує мир. Більше того, логічно припустити, що вони союзники. Концентрація правоохоронців у місті може справити враження, що це акція на захист групи Ланьо.

Тим більше, що ініціатива введення Нацгвардії прозвучала на позачерговому засіданні міськради, яке скликав мер Мукачева Андрій Балога – син Віктора Балоги.

Ключові версії

Представник львівських правоохоронник органів, який побажав залишитися невідомим, озвучив LIGA.net одну з оперативних версій того, що відбувається. За його словами, стрілянина у Мукачеві – відлуння київських подій.

Приблизно чотири місяці тому у Києві відбулася знакова подія – "розкоронування" вора в законі Андрія Недзельського на прізвисько Нєдєля. За даними наших джерел, Нєдєля мав контроль над контрабандою, взагалі контролював багато нелегальних промислів ("тем") у Центральній та Західній Україні.

Втративши певний вплив у Києві, він почав втрачати його і в регіонах, зокрема в Мукачеві. Принаймні, конкуруючим угрупованням хотілося, щоб відбувалося саме так. Місцеві вожаки вирішили остаточно збити з ніг людину Нєдєлі. Ця людина - Євген Дребітко. Він став незручним на місцевому ринку. Усі подальші події – окремі епізоди одного ланцюжка. Підкреслимо: це лише версія.

Іншої точки зору дотримується екс-губернатор Закарпаття Геннадій Москаль. На його думку, перестрілка-2020 має на меті два завдання. Перше - підняти авторитет місцевої влади. Друге - скинути начальника поліції. До речі, останнє завдання виконано успішно: 11 лютого все керівництво поліції відсторонили.

Москаль акцентує увагу на тому, що місцева влада не дуже популярна серед населення. До прикладу, на парламентських виборах Віктор Балога – батько мера – переміг на окрузі з перевагою тільки у 1,34%. Викликавши Нацгвардію до міста, місцевий клан продемонстрував, хто тут господар.

Усе що відбувається у місті, вважає екс-губернатор, майже не пов’язане з боротьбою з криміналом. "Злочини розкривають у тиші, а не з екранів телебачення, - коментує він. - Ніхто кілера не шукав і шукати не буде". Просто тому, що у МВС для цього бракує професіоналів, говорить він.

Позицію Москаля частково поділяє кримінальний експерт, екс-керівник Управління кримінальної розвідки в складі МВС України Валерій Кур. Сьогодні у структурах МВС не вистачає фахівців, щоб здолати організовану злочинність тих масштабів, які наявні в Закарпатті. "Прості закарпатці стали заручниками і співучасниками контрабандистів, - пояснює він. - Це їхній спосіб виживання. Все, що їм залишається, це "урвати" й собі шматочок маленького, але незаконного бізнесу".

Чи почуваються сьогодні у безпеці мешканці міста? Цікава деталь: коментуючи все, що відбувається, вони прагнуть не називати себе. Один із громадських активістів сказав нам: "У місті всі все давно знають і розуміють". На його думку, історію зі стріляниною можна розділити на два етапи: сама стрілянина і все, що відбувалося опісля. Ці два етапи ніяк не пов'язані, вважає він. Постріли - кримінальні розбірки. Потім - політика. Балоги зробили усе, щоб їх не звинуватили, як це було 2015 року. "А поліція тут для того, - продовжує активіст, - щоб створити видимість, що у місті наводять порядок".

У сухому залишку

З великою долею ймовірності, замах на життя Артура Пашкуляка може залишитися нерозкритим. І рівень організованої злочинності у місті Мукачево не знизиться. Ніякі війська не здатні розплутати зв’язки місцевої влади з криміналітетом. Та й кілерів навряд чи можна спіймати за допомогою "цілодобового патрулювання". Висновок: Нацгвардія у цьому випадку безсила.



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