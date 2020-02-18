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СИЛОВИКИ ПОЛУЧАЮТ ДАНЬ С УЧАСТНИКОВ ТЕНЕВОГО РЫНКА МЕТАЛЛОЛОМА

18 февраля 2020 | 08:34

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Рынок металлолома в Украине находится в тени из-за наличия правовых коллизий и невыполнимых условий в действующем законодательстве. Об этом в ходе дискуссионной панели "ДС" на тему "Детенизация рынка лома: Как пополнить бюджет на миллиард" заявил замглавы комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.


"Этот рынок находится в тени не потому, что кому-то захотелось, а из-за того, что в действующем законодательстве есть правовые коллизии и невыполнимые условия, которые заготовщики априори выполнить не могут. Поэтому у них остается только один способ работать - в тени", - отметил депутат.

Чем, по его словам, пользуются "разные нечистые на руку представители силовых структур, которые собирают с этих заготовщиков дань".

"Деловая столица"



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