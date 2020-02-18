ТЕМА

Гривна установила мировой рекорд

18 февраля 2020 | 08:49

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С начала года гривна укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее выросли по отношению к американской валюте. Об этом сообщает Bloomberg.


Отмечается, что укрепление гривны превысило ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Как отмечает издание, укрепление гривны способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.



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