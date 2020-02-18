Гривна установила мировой рекорд

18 февраля 2020 | 08:49

распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в

С начала года гривна укрепилась к доллару на 19% и возглавила список валют, которые наиболее выросли по отношению к американской валюте. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что укрепление гривны превысило ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%. Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель. Как отмечает издание, укрепление гривны способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, поскольку стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.



КАПИТАЛ



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :