18 февраля 2020 | 08:30 , Анастасия Одинцова

16 февраля в Киеве задержали запорожского бизнесмена Евгения Анисимова, который шесть лет находился в международном розыске. Анисимова называли «смотрящим» Запорожья во времена президентства Виктора Януковича. НВ рассказывает главные факты из его биографии.

«Смотрящий» Януковича в Запорожье. Что известно о Евгении Анисимове, которого задержали в Киеве после шестилетнего розыска 17 февраля, 15:36 4150 СЮЖЕТ Цей матеріал також доступний українською

Евгений Анисимов сразу после задержания Евгений Черняк via Facebook

Вымогательство и связи с властями

Евгений Анисимов (СМИ пишут, что в уголовных кругах его знают по прозвищу Анисим или Клоун) родился в Запорожье 25 апреля 1975 года.

В статье Игоря Лаевского для Цензор.нет за 2013 год говорится, что до 2010-го года преступная группировка Анисимова «была занята „крышеванием“ Александровского рынка, и дальше базарных интересов никуда не высовывалась».

В 2010 году ему удалось заручиться поддержкой соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко, известного также как Юра Енакиевский. Иванющенко, добившийся назначения в Запорожской области лояльных для себя людей в силовых структурах, поручил им «крышевать» Анисимова. Благодаря этому Анисимов «обложил данью» «все предприятия в Запорожской области», говорится в статье.

Владелец одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Хлебодар Юрий Чекальский в марте 2012 года опубликовал открытое письмо к Виктору Януковичу, в котором рассказал, что в декабре 2010 года бандиты Анисимова заставили его платить ежемесячную дань за то, чтобы предприятие не стало жертвой бандитского «наезда». Причем во время переговоров присутствовало руководство запорожской милиции. Чекальский также заявил, что в октябре 2011 года Анисимов потребовал у него 50% бизнеса, после чего он отказался платить ему «дань».

В июле 2012 года глава компании Запорожсвязьсервис, которая занималась приемом коммунальных платежей, Юрий Комиссаров заявил, что Анисимов вымогает у него 15% акций предприятия. После этого власти Запорожья в лице мэра города Александра Сина приняли решение расторгнуть договора с Запорожсвязьсервис и передать коммунальные платежи предприятиям, подконтрольным Анисимову.

Сообщалось также о тесных связях Анисимова с мэром Запорожья Александром Сином. В частности, в материале Цензор.нет говорится, что Син был близким деловым партнером Анисимова и приезжал к нему сразу же после того, как на Анисимова 15 августа 2013 года было совершено покушение, хотя тот не занимал в городе никаких официальных постов. В тот вечер в 23:30 два джипа Анисимова обстреляли из автоматов, но он остался жив.

В материале Цензор.нет отмечалось, что «титул „смотрящего“, который по законам воровского мира положен только „ворам в законе“, амбициозный Анисим присвоил себе сам», так как его никто не «короновал» и он не отбывал тюремный срок.

Уголовное дело и первый арест

В октябре 2013 года по заявлению Чекальского и Комиссарова против Евгения Анисимова открыли уголовное производство по статье Вымогательство.

21 октября бойцы спецподразделения Сокол задержали Анисимова в аэропорту Борисполь вместе с охранником. СМИ писали, что во время обыска у него в офисе нашли оружие и боевую гранату. Суд арестовал Анисимова, но в разгар Революции Достоинства, 27 января 2014 года он вышел на свободу, так как ему изменили меру пресечения на домашний арест.

После этого он исчез и был объявлен в международный розыск, в котором находился до 16 февраля 2020 года.

Примечательно, что сразу после ареста Анисимова на тот момент архиепископ УПЦ МП Лука (сейчас митрополит УПЦ МП — ред.) напомнил о его благотворительной деятельности.



«Православная церковь глубоко признательна бизнесмену Евгению Анисимову за благодеяния, направленные на развитие и укрепление духовности в нашем Богом спасаемом регионе. Глубоко убежден, что „Господь крепость людем своим даст, Господь благословит люди своя миром“ (Пс. 28,11)», — заявил церковный иерарх. Позже уже ставший митрополитом Лука прославился тем, что заявил, что священник УПЦ МП, отказавшийся отпевать двухлетнего ребенка, потому что его крестили в церкви Киевского патриархата, «поступил правильно».

В сентябре 2015 года, пока Анисимов был в бегах, его офис в Запорожье обстреляли из гранатомета.

Второй арест

16 февраля 2020 года еще один запорожский бизнесмен, пострадавший от действий Анисимова, Евгений Черняк сообщил о его задержании.

Черняк отметил, что «сдал» Анисимова «его ближайший соратник».

Через несколько часов после сообщения Черняка задержание подтвердили в полиции. Судя по фото и видео, оно происходило в одном из торговых центров. Задерживали Анисимова спецназовцы КОРДа.

В полиции отметили, что решение о содержании задержанного под стражей следственный судья Орджоникидзевского района Запорожья вынес еще 12 января 2018 года. Для проведения следственных действий Анисимова доставят в Запорожье.

Сообщается, что его подозревают в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей и «прикрытии ее деятельности», незаконном хранении оружия, организации так называемых уголовных «сходок» и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжелые преступления.

В целом, Анисимову инкриминируют преступления, предусмотренные шестью статьями Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нардеп-мажоритарщик из фракции Слуга народа Евгений Шевченко, который был избран в Запорожской области, сообщил со ссылкой на источники в МВД, что Анисимов скрывался в частном доме в Козине под Киевом.

"Новое время"