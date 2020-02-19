ТЕМА

У Boeing 737 Max обнаружили новые неполадки

19 февраля 2020 | 14:46

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В нескольких самолетах обнаружили посторонние предметы в топливных баках.


В нескольких самолетах компании Boeing 737 Max, которые хранились на складе и ожидали отправления заказчикам, обнаружили посторонние предметы в топливных баках. Об этом заявил представитель компании, передает BBC.

Как сообщается, после находки было начато внутреннее расследование.

"Мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действиям в нашем производственном процессе", - заявили в компании.

Отмечается, что такой посторонний объект, который не является частью самолета, может привести к повреждению воздушного судна во время эксплуатации.

Напомним, американский авиакосмический концерн Boeing за январь 2020 года не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года.

Отметим, американская компания Boeing обнаружила на авиалайнерах модели 737 Max новую проблему с программным обеспечением. В декабре 2019 года Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.



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