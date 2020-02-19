Представитель Минобороны России вымогал взятку за скафандр для МКС

19 февраля 2020 | 16:15

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Майор Минобороны Александр Кузьмин обвинен во взятке. Военный требовал мзду за согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС», который после должен был быть доставлен на Международную космическую станцию (МКС). Обвинительный приговор по этому делу вступил в законную силу.

Суд обязал Кузьмина выплатить штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей. Также в течение двух лет он не сможет занимать организационно-руководящие должности.



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