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Новый премьер-министр Денис Шмыгаль: кто он?
05 марта 2020 | 08:56
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Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, его место занял вице-премьер-министр Денис Шмыгаль. Его тоже причисляют к «новым лицам» команды Зеленского, и доля правды в этом есть: стремительный карьерный взлет на госслужбе у нового премьера начался летом прошлого года. Но на самом деле 44-летний Денис Шмыгаль — не мальчик, а опытный бизнесмен и региональный политик.
Что же пишут о нем открытые источники? Денис Шмыгаль родился во Львове, окончил Львовскую политехнику, получив специальность инженера-экономиста. Стажировался в Германии, в 2003-м защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.
Работать начал еще во время учебы в университете. Начинал менеджером, затем бухгалтером в банке, затем на Львовском автобусном заводе и в нескольких фирмах, сделав карьеру от бухгалтера до генерального директора.
Денис Шмыгаль — карьера чиновника
Карьеру госслужащего Денис Шмыгаль начал в 2009 году с должности помощника председателя Львовской областной государственной администрации, затем начальника главного управления экономики Львовской ОГА. В 2011-м возглавил правление общественной организации «Институт регионального развития». В 2012-м стал начальником главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА, а в 2013-м — директором департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.
Начав карьеру госслужащего на исходе президентства Виктора Ющенко, Денис Шмыгаль пришелся ко двору и новому президенту Виктору Януковичу, который включил его в список кадрового резерва «Элита нации». В последующие годы это слегка подпортило политическую карьеру новоизбранного премьера: в 2014 и 2015 годах он дважды баллотировался в парламент, и оба раза неудачно.
Параллельно с этим дела в бизнесе у Дениса Шмыгаля шли более чем успешно. С 2015 по 2017 год он занимал должность советника президента ООО ТПК «Львовхолод», был вице-президентом компании.
Денис Шмыгаль и Ринат Ахметов
С 2017 года начинается новая страница в деловой биографии Дениса Шмыгаля. С 2017 по 2018 год он был заместителем гендиректора по социальным вопросам в ПАО «ДТЭК Западэнерго», а с 2018 по 2019 стал директором «ДТЭК Бурштынская ТЭС» и исполняющим обязанности гендиректора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
Бурштынская ТЭС входит в холдинг Рината Ахметова, местная пресса называла «ДТЭК Западэнерго» монополистом в электроэнергетической области региона и «энергетическим гигантом с грабительской (на 13‒60% выше, чем в других регионах) ценовой политикой в регионе Западной Украины» (издание Zaxid.net). Однако отметим, что есть здесь и хорошая новость: человек Ахметова на одной из топ-позиций в государстве все-таки создаст некоторый противовес людям Коломойского. Это к слову о задекларированной представителями зеленой власти «борьбе с олигархами».
В июне 2019 года Денис Шмыгаль был кандидатом на должность главы Львовской ОГА, но не получил ее, зато 1 августа был назначен главой Ивано-Франковской облгосадминистрации. По его словам, это было предложение Зеленского и Гончарука, высказанное ими во время личной встречи.
4 февраля премьер-министр Алексей Гончарук предложил сделать Дениса Шмыгаля новым министром общин и развития территорий (вместо ушедшей в отставку Алены Бабак), а также вице-премьером.
Денис Шмыгаль (второй слева). Фото: Facebook
О личной жизни нового премьера известно немного. Он женат, жена занимается бизнесом в сфере услуг (сеть пекарен и велопрокат). Есть две дочери. Профиль Дениса Шмыгаля в соцсетях не говорит о нем как о человеке ровным счетом ничего: это скучная официозная страница, которую наверняка ведут сотрудники пресс-службы. Единственный вывод, который можно сделать, просматривая страницу: она характеризует ее владельца как человека закрытого и осторожного, не склонного к душевным излияниям и словоблудию.
* * *
Вместе с Алексеем Гончаруком сегодня были отправлены в отставку и другие члены правительства. Похоже, опереточный Кабмин, возглавляемый премьером на самокате, сыграл свою роль, обеспечив попсовую популистскую картинку в самом начале «зеленского периода» в жизни Украины, и на смену «новым лицам», наспех набранным где и как попало, в основном за бойкий характер и свежие физиономии, приходят волки большого бизнеса. Которых, как видим, сложно назвать такими уж «новыми».
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