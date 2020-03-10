Новая нефтяная реальность: кто пострадает больше?

10 марта 2020 | 09:40 , Илья Куса

Если нефтяная война между Россией и ОПЕК затянется, цены могут рухнуть до уровня $20–25 за баррель

Добро пожаловать в новую волну мирового финансового кризиса, который теперь оброс еще и нефтяным измерением – произошел обвал мировых цен на нефть до $30 за баррель.

Вызван кризис долговыми проблемами у половины мира, системным кризисом капитализма, дестабилизацией целых регионов на фоне кризиса идеологий и политических систем, а также последней эпидемией коронавируса, ставшей, скорее, спусковым крючком, тем самым "черным лебедем", который должен был запустить процессы.

Ожидают дальнейшее падение, если нефтяная война между Россией и ОПЕК затянется. То есть цены могут рухнуть еще – до уровня $20–25.

А дальше начнется забег. В принципе, больно будет всем. Но последствия зависят от порогов устойчивости каждого игрока. Лучше всего сейчас ситуация у США. Штатам в краткосрочной перспективе будет норм. А падение цен на бензин и вовсе сыграет на руку переизбранию Дональда Трампа. Поэтому он излучает оптимизм и шлет всем обнимашки в своем Twitter.

Украина к кризису не готова, так что будет пожинать последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками. Наш институт уже почти два года как рассказывает о кризисе, в прошлом году делал презентацию специального доклада, а в мире об этом обстоятельно говорят еще дольше.

Ну, ничего – якось воно буде.

Как и в РФ, у нас – острый управленческий кризис и полная деградация государственных институтов вместе с провалом информационно-смыслового пространства. Россия только начала решать эту проблему, запустив конституционную реформу, заодно намереваясь решить вопрос "престолонаследия", который уже давно назрел.

России будет неприятно. Хотя нынешний обвал – это не то же самое, что в 2014–2015 годах. Он ударит по экономике РФ, которая все еще зависима от нефти и так и не сумела полностью избавиться от зависимости от внешних рынков. Но выдержать они смогут. Накопленные за последние годы резервы покроют их дырки в бюджете на четыре – пять лет точно, а при условии урезания социалки и на все девять – десять лет.

Я не думаю, что нам тут стоит ожидать каких-то послаблений в их внешней политике, если что. Наоборот: они могут ужесточить ее, пользуясь слабостью всех вокруг и кризисным моментом. Это особенно касается ближней периферии РФ: Беларуси, Украины, Казахстана, Армении, Грузии.

Саудовской Аравии будет больно. У них бюджет рассчитан на $58 за баррель, а все крупнейшие нацпроекты, задуманные Мухаммедом ибн Салманом, и вовсе нуждаются по-хорошему в цене $83. Резервы у саудовцев есть – порядка $500 млрд. Их хватит на три-четыре года с учетом растрат, но реакция на нефтяной шок может быть и раньше. Именно поэтому наследный принц раньше времени начал закручивать гайки и арестовал оппозиционно настроенных к нему принцев, включая брата и племянника короля.

Венесуэле будет плохо. Там и так плохо, а теперь будет совсем тяжко. Возможно, на этом фоне обострится, казалось бы, забытая уже борьба между американским ставленником wannabe president Хуаном Гуайдо и нафталиновым чавистом Николасом Мадуро.

В Ливии все хорошо. Там уже несколько месяцев местные племена по указке генерала Хафтара блочат экспорт нефти из терминалов, так что ниже днище они вряд ли пробьют. Хотя все возможно.

Ирану и Ираку будет больно. Первый вообще судорожно пытается справиться с санкциями США, приправленными эпидемией коронавируса, а теперь еще и это. А Ирак сейчас в самом эпицентре острого политического кризиса. Уже пять месяцев там нет правительства.

Короче, начались великие сдвиги, которые заставят меняться мировую систему и расклады сил в ней. Сейчас будут действовать правила "каждый за себя" в этих джунглях.

И на коне окажутся те государства, которые сумеют адаптироваться, измениться, проявить гибкость и генерировать инновации и смыслы.

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