http://tema.in.ua/print/12847.html 13 марта 2020 | 08:52 , Алексей Кунгуров распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Ох и посмешили меня пейсатели и бложики и говорящие ротики в ютубах по поводу рухнувшей нефти, упавшего рубля и того, что ура-ура/ужос-ужос Россиюшке трындец. Объявлять на этом фоне о том, что я устал, но я остаюсь – это какой-то оксюморон, но кремлевский карлушка давно живет в своей параллельной реальности. Видать, не принесли ему вельможи красную папочку с докладом о том, что рубль бзднул, он и не в курсе, каким клоуном выглядит. На самом деле ничего страшного, неожиданного не произошло ни в случае с нефтерублем, ни в ситуации с продлением царских полномочий. Для вас произошедшее неожиданно? Вы можете припомнить хоть одного диктатора, который ушел бы в отставку, да еще добровоьно? Я что-то не припоминаю такого…

Давайте вспомним, с чего все началось. Не с того, что быдло с радостью присягнуло на верность подполковнику КГБ и питерскому криминальному воротиле средней руки. Нет, гораздо раньше. В 1989 г. СССР вступил в острую фазу системного кризиса. На следующий год произошло «плановое» повышение цен на потребительские товары «по просьбам трудящихся», павловская денежная реформа, крах экономических преобразований. Начался политический развал Союза. Все это происходило на фоне снижения мировых нефтяных цен, но на самом деле это обстоятельство оказало минимальное влияние на советскую экономику. Экспорт углеводородов давал порядка 3% национального дохода. Это я имею в виду тот экспорт, что велся за деньги, потому что нефть, которая шла в страны СЭВ формально продавалась за рубли, пусть и экспортные, а фактически обменивалась на товары с добавленной стоимостью и возвращалась обратно.



Антисоветчики любят вопить, что СССР убили США, договорившиеся с саудитами сбросить нефтяные цены, что, якобы фатально подкосило силы совка. Однако почему-то начало падения цен на углеводороды совпало с бурным, но кратковременным ростом экономических показателей в Союзе. В 1985 г. на апрельском пленуме ЦК КПСС Миша Горбачев торжественно провозгласил курс на ускорение. Суть политики ускорения заключалась в импортозамещении и накачке экономики деньгами. Мол, давайте, будем делать сами те станки и сложные машины, которые мы закупаем за границей, тратя драгоценную валюту, приток которой снизился, и будет нам счастье. Ничего не напоминает?



Что касается валютных поступлений, то они, действительно снизились, но не рухнули во второй половине 80-х, потому что в то время начались массированные поставки советского газа на европейский рынок по уже построенным трубопроводам и это компенсировало снижение выручки от продажи нефти. Почему не сработало горбачевское ускорение? Потому что экономика нуждалась в структурных реформах, а ей просто вкололи ударную порцию допинга и приказали «Беги, тварь!». Ну, она и рванула из последних сил. Уже через два года стало ясно, что бобик сдох. Начались судорожные «реформы», тупые, непродуманные, проводимые в жизнь административными методами. Через два года провалились и они, система начала агонизировать, уже никак не реагируя на управляющие сигналы.



Такова судьба всех реформ, проводящихся под лозунгом «Давайте ничего не будем менять, но сделаем так, чтоб заработало то, что есть». То, что есть, принципиально не могло работать. Если считать конечной целью экономики удовлетворение растущего потребительского спроса, то горбачевские реформы самым естественным образом привели к схлапыванию именно товарного рынка. Если раньше валютную выручку направляли на закупку товаров народного потребления, которые великий и могучий Советский Союз почему-то оказался не в состоянии производить сам, то теперь партия решила ввалить в тяжелое машиностроение 200 миллиардов рублей за пятилетку – это вдвое больше, чем за предыдущие 10 лет. И валютная выручка пошла на закупку современных зарубежных станков и технологий, на которых советские труженики должны были сделать современные станки и машины, и уже на них произвести те самые няшные потребительские товары, которые закупались за рубежом.



План был таким же логичным, насколько и тупым. Просто потому, что для увеличения потребления в будущем предлагалось пожертвовать потреблением в настоящем. В итоге два года экономика росла, а потребление падало. Ничего не напоминает? А в 1988-1989 гг. стали падать уже и чисто бумажные экономические показатели, рост сменился стагнацией, что только подтолкнуло снижение уровня жизни. Дефицит самых элементарных товаров – сигарет, бухла, сахара, масла, мяса стал нормой, повсеместно стали вводиться карточки на продукты. Так всегда случается, когда нежизнеспособную экономику накачивают деньгами вместо ее реформирования. И вот тут начались реальные проблемы. Произошло немыслимое: население начало предъявлять ПОЛИТИЧЕСКИЕ претензии власти. На окраинах чахнущей империи из ниоткуда возникли мощные сепаратистские движения под лозунгом «Хватит кормить Москву!» Ничего не напоминает?



Какие бы идиоты в Кремле не сидели, они осознавали, что протестная активность имеет экономическую подоплеку. И власть разрешила… ох, ептвашу, вот даже сегодня трудно осознать весь маразм этого решения – власть разрешила госпредприятиям (а государственными были почти все предприятия) поднять работникам зарплату за счет обналичивания оборотных средств. Дело в том, что в СССР существовала двухконтурная финансовая система. Наличные деньги обращались на товарном рынке – это была, грубо говоря, зарплата, которую выдавали людям на руки. А предприятия (юрлица) расплачивались друг с другом и платили налоги государству безналичными рублями. Система была практичной, поскольку безналичные рубли принципиально невозможно было украсть, они существовали только в виде записей в бухгалтерской отчетности.



Теперь же фактически дебил Горби разрешил предприятиям проводить эмиссию денег для повышения зарплаты работягам. Руководители предприятий охотно пошли на это, поскольку «демократизация» в стране достигла уже таких высот маразма, что директоров предприятий стали выбирать на общем собрании коллектива. Чтоб удержаться в руководящем кресле, достаточно было всем поднять зарплату за счет оборотных средств.



Что произошло? На потребительский рынок, и без того изнуренный дефицитом, хлынул девятый вал ничем не обеспеченных денег. Дефицит всего стал тотальным. Рубль обесценился. При этом у предприятий – вот, блять, удивительно-то! – возник дефицит оборотных средств. В условиях плановой экономики с директивным управлением это не проблема – Госбанк мог влить в них столько денег, сколько нужно. Правда, перемычку между наличным и безналичным финансовыми контурами надо было снова перекрыть. Но это было равносильно признанию того, что предшествующее решение являлось ошибочным. А кто же любит признавать свои ошибки? Наконец, стоит понимать, что предприятиям нужны не оборотные средства, как таковые, а сырье, расходные материалы и средства производства. Оборотный капитал обеспечивает лишь бесперебойное движение их по производственной цепочке от сырья к конечному продукту.



И тогда кремлевские идиоты решили: ресурсов для производства в стране навалом, на каждом предприятии есть мобилизационный запас сырья, запчастей и всего необходимого на случай войны, который позволит ему функционировать несколько месяцев даже в условиях полностью парализованной системы снабжения. Давайте дадим предприятиям воспользоваться этим ресурсом, а заодно даруем им то, о чем они так долго просили – хозяйственную самостоятельность, включая свободу внешней торговли.



Ну вы поняли, ога. Опять то же самое: давайте мы ничего не будем менять, пусть хозяйствующие субъекты сами все сделают, как надо – произведут продукцию, воспользовавшись мобзапасами, продадут ее за валюту, выплатят рабочим ба-а-а-альшую зарплату, а на валюту, которую госпредприятия обязаны сдавать по госрасценкам, мы купим дефицитные товары и наполним ими потребительский рынок.



Что произошло в реальности: предприятия не стали производить продукцию и продавать ее за рубеж просто потому, что советское дерьмо никто бы там не купил. Они продали… верно – те самые запасы, которые у ни были. Учитывая, что мировые цены на сырье во много раз превышали внутренние госрасценки, маржа была огромной. Но, разумеется, валютную выручку в страну ввозить никто не стал, идиотов нема. Валюта либо оставалась за границей в подконтрольных руководству предприятий общаках, либо возвращалась обратно в виде потребительских товаров, которые реализовались на стихийно возникшем «свободном рынке» (произошел расцвет кооперативного движения) или по бартеру. Таким образом предприятия лишились не только оборотных средств, но и расходных материалов. Тупо невыгодно стало поставлять жесть с меткобината на консервный завод по госрасценкам за безналичные рубли, если можно ту самую жесть в рулонах продать мистерам за СКВ. И рыбаки не стали поставлять консервному заводу рыбу, потому что раз в 20 выгоднее ее стало продавать за рубеж, даже по демпинговым ценам.



Это был уже финиш. Через несколько месяцев такой вакханалии совок умер. Поэтому, как бы не кляли Гайдара и Ко, они своими убогими реформами не развалили советскую экономику, а всего лишь зафиксировали ее крах. Да, у гайдарышей-чубайсят уже наличествовали и желание, и решимость проводить экономические реформы. Просто мозгов не было. В конце концов они решили так: мы не будем проводить реформы руками государства, а объявим рынок и создадим класс новых собственников. И вот этот-то класс собственников и сделает все, как надо. Невидимая рука рынка отсеет неэффективных собственников и расчистит дорогу эффективным.



Дальше в общих чертах вы уже сами знаете, к чему это привело – к криминальной экономике, на базисе которой возник криминально-фашистский режим имени Хуйла. На наших глазах завершается эволюционный цикл социальной системы, состоящий из трех этапов:



1989-2000 – трансформация;

2000-2013 – стабилизация и расцвет;

2013-???? – упадок и смерть



Учитывая, что естественные циклы социогенезиса (их природу рассматривать не будем) длятся плюс/минус 12 лет, то выходит, что пик кризиса сегодняшней социальной модели должен прийтись на 2025 г. Но я сейчас не конкретную дату прогнозирую, это занятие вообще малопродуктивное, а пытаюсь выявить закономерности, приводящие систему к краху.



Проблема ни в нефти, ни в ее количестве и даже не в ценах на черную жижу. Проблема именно в нежелании что-то менять. Советский Союз не был старной-бензоколонкой, как бы тупая либерастня не пыталась это доказать. Его убила неадекватная имперская парадигма развития, основанная на военной мощи и внешней экспансии. Мощь не спасла динозавров от вымирания. Так же и с совком. Сырьевая (рентная) модель экономики была реализована именно постсоветскими идиотами, чему немало поспособствовали годы путинской нефтегазовой халявы.



Одурев от свалившегося на голову фарта, кремлевская братва решила что это навсегда. Однако рентная модель экономики в существующих условиях себя быстро исчерпала. Миру просто не нужно столько нефти, сколько промышленность может предложить рынку. Венесуэла и Иран под санкциями, в Ливии и Ираке хаос и гражданская война. Кто-то страдает из-за недостатка углеводородов? Нет. Поэтому феерический крах потерпела и неоимперская политика плешивой крысы. Советский Союз грозил врагу баллистическими ракетами, а сказочный грозит экспортной трубой… хм, даже не врагам, а «партнерам». «Партнеры» предсказуемо показывают ему фак и переориентируются на других поставщиков.



Советский Союз надорвал свои силенки, противостоя в холодной войне США и Европе. Нынешний Ебанаторий бодается с Турцией, Саудовской Аравией, Украиной и Белоруссией – вот его уровень на данном витке своей деградации. Начал свое царствие лысогном с лозунга «Догоним Португалию по ВВП на душу населения!» Сегодня тягаться с Португалией смешно. Но на карте еще много бедных стран. Можно будет попытаться поиграть в догонялки с Вьетнамом или Египтом. Потом с Ботсваной и Конго. Наконец, можно будет провозгласить лозунг «Догоним хоть кого-нибудь!»



Турция только в прошлом году сократила поставки российского газа на 40%. Офигительная картина получается: охулиарды долларов ввалены в создание «Турецкого потока», а он нах оказался не нужен, давно существующая нитка «Голубого потока» заполнена, дай бог, наполовину. С Европой пока не так драматично, но тенденция налицо: год от года «Газпром» неуклонно теряет долю рынка. В былые годы через украинскую ГТС прокачивалось 90 млрд куб. м газа. В этом году велика вероятность, что даже плановые 60 миллиардов прокачать не удастся (впрочем, заплатить Нафтогазу придется за 60 миллиардов кубов в любом случае). Ситуация усугубляется падением цен на газ. Заметили, что о «Силе Сибири» пропаганда замолчала? Ну, да, о покойниках – либо хорошо, либо ничего.



И вот теперь новый привет от барреля. Либеральная пропаганда надрывается от гнева: мол, плохой Путин вышел из сделки ОПЕК+ и это обрушило цены на нефть, а следом и рубль. Чушь! Во-первых, ОПЕК уже давно ничего не решает. Совокупно страны ОПЕК контролируют порядка 30% годовой добычи нефти и обрушить цены на баррель могут, а вот создать дефицит на рынке и взвинтить котировки, как это было в 70-е годы, уже нет. Любые выпадающие объемы тут же компенсируют американские сланцевики. Специфика технологий добычи сланцевой нефти в том, что при больших промысловых издержках капиталовложения в скважину требуются на порядок меньшие, и потому нарастить добычу можно почти мгновенно. Если же цены падают, скважина просто консервируется до лучших времен. Месторождения традиционной нефти в таком режиме эксплуатироваться не могут.



Так что это не Путин обрушил нефтяные цены, а саудиты, которые использовали демарш Москвы, как повод для начала ценовой войны за расширение своей доли рынка. Саудовская Аравия – вот уж действительно страна-бензоколонка, но в отличие от РФ у нее есть и ресурсы для игры на выбывание и определенный опыт в этом деле. Рубль обвалился вслед за нефтью, как заурядная сырьевая валюта. Вместе с рублем обваливается платежеспособность населения, торговля, автопром, рынок недвижимости и та часть производства, что зависима от импортного сырья и комплектующих. Гипотетически девальвация национальной валюты выгодна экспортерам, но… вот в этом-то и заключается лютый писдетц, что экспортирует РФ ту самую нефть, обвал которой и стал той костяшкой домино, которая упала первой и потянула за собой все остальное. Рентная экономика терпит крах.



Миру не то, чтобы не нужна нефть, но без российской нефти он точно обойдется. Так же как и без газа, что доказывает Турция, Европа, Китай. Возникает вопрос: если Кремль не может шантажировать мир трубой, то какой инструмент у него остается? Доступом к внутреннему рынку? Он никому не интересен, платежеспособность населения на африканском уровне. Остается единственный и ПОСЛЕДНИЙ инструмент общения с внешним миром – насилие, что мы наблюдаем в Сирии, Украине, Ливии, где кремлядь ведет войны за европейский газовый рынок. Но, как видим, Пуйло проигрывает и сами войны, и рынок. Остается только бодрые отчеты для убогих умом про то, что каким-то там террористам славно отвесили люлей.



Итак, рентная модель экономики совершенно исчерпала себя так же, как 40 лет назад исчерпала себя мобилизационно-милитаристская экономика СССР. Что делает нынешняя власть? Она делает то же самое, что и дебилы из КПСС – цепляется за малейшую возможность оставить все как есть и ничего не делать. Упал рубль – ЦБ заморозил курс. Рухнули нефтяные цены – РФ объявляет, что будет демпинговать, чтобы за счет объемов поставок компенсировать выпавшие доходы. Зомбоящик сочится оптимизмом, Минфин заявляет, что накопленных резервов хватит на шесть лет: мол, будем сидеть и ждать, пока сланцевики закупорят свои скважины, нефть подорожает и снова будем жировать. Я не спорю, с бухгалтерской точки зрения для сведения бюджета заначки, может и хватит на зарплаты мусорам и учителям. Но в стране помимо бюджета, как бы есть еще и экономика. И ей нужен платежеспособный спрос, ресурсы для развития.



Бюджет не может служить драйвером экономического роста. Бюджет – это источник распилов на бессмысленных проектах вроде олимпстроя и моста в Крым, которые не генерируют никаких доходов, а только требуют нехилых расходов на свое содержание. Спрос домохозяйств давно уже не является источником развития, поскольку доходы населения сырьевой сверхдержавы снижаются шестой год подряд, а скоро, возможно, начнут уже не снижаться, а стремительно падать. Бизнес так же не готов тянуть бегемота из болота – частного инвестора интересует прибыль, благотворительность – это не по его части. Нет притока нефтедолларов – в Раше атрофируется практически все сущее.



Что же в условиях системного кризиса делает власть? Устраивает пляски вокруг такого важного вопроса, как внесение в Конституцию слова «бог», готовится к сеансу оголтелого победобесия, обнуляет предыдущие сроки правления ботоксного ушлепка, наращивает полномочия карательного аппарата и маниакально добивается аншлюса Белоруссии. Если КПСС-совская верхушка пыталась как-то (обычно очень тупо) реагировать на реальность, то нынешняя клептократия реальность тупо игнорирует. И, следует признать, резон в этом есть. Системный кризис никакими реформами принципиально не лечится. То есть нынешняя илитка живет по принципу «После нас – хоть потоп!», причем с неизбежностью его она уже смирилась. В рассматриваемом случае мы наблюдаем неразрешимое противоречие между слабой ресурсной базой и большим объемом ртов, которые следует накормить. Другая сторона проблемы – конфликт между слабой ресурсной базой и ресурсозатратной и при этом совершенно провальной имперской политикой.



Разрешается конфликт только через смену самой системы. Либо Раша отказывается от парадигмы тупого прожирания ренты и экспорта хаоса, строит новую экономику практически с нуля и налаживает конструктивные отношения со внешним миром; либо нужно сократить количество ртов раз эдак втрое, что нереально; либо социальная система прекращает свое существование через распад, что как раз очень даже реально.



Стоит отметить, что полное игнорирование реальности – это сознательный выбор не только элиты, но и контрэлиты (той части общества, которая таковой себя мнит). Повестка так называемой оппозиции – борьба с коррупцией, свободные выборы и справедливый суд – полнейшее, абсолютнейшее фуфло. Дело не в том, что искоренить коррупцию в существующей системе совершенно невозможно. Системный кризис, напомню, реформами не лечится. Допустим, что это не только возможно, но уже сделано. И как вам честный суд поможет барыжить газом с 500-процентной маржой? Если мусора перестанут подкидывать наркоту, война в Сирии закончится победой над Турцией? С этим лохторатом на самых честных выборах Хуйло победит любого фраера от оппозиции в первом туре. Но даже если победит Навальный – разве нефть подорожает до 100 баксов за бочку?



Ну, допустим, воровать из бюджета станут меньше или даже вообще перестанут. Воровство – это всего лишь способ перераспределения материальных благ. Самих благ при этом меньше не становится. Соответственно, прекращение воровства не увеличит их совокупного объема и не сделает население богаче. То есть даже если все, о чем вещают либеральные глашатаи, гипотетически свершится, это не изменит базис общества. А, как известно, экономический базис определяет характер политической надстройки. Соответственно, авторитарный гадюшник, который политологи деликатно называют петрократией, останется неизменным, даже если на трон сядут Собчак или Яшина.



Но, еще раз подчеркну, основная масса холопов и не желает никаких гламурных снобов, панически боится любых изменений и будет держаться зубами за существующий порядок до последнего. Значит ли, что изменения невозможны? Я уже не первый год талдычу: изменения произойдут в любом случае, даже если 99% будут против. Если у общества нет желания меняться сообразно окружающим условиям, условия будут менять общество, не спрашивая, готово оно к этому, или нет. Кто из вас был готов к тому, что нефть просядет за пару дней на 20% с соответствующими последствиями для вашего уровня жизни? И это далеко не предел. Впрочем, нефть рано или поздно отскочит, сырьевые цены стабилизируются на новом уровне. Но Рашу это не спасет. От этого зависит лишь то, станет она умирать в более или менее комфортных условия.



Клептократическая элита не хочет ничего менять, потому что ее все устраивает. Общество не желает ничего менять и даже не хочет думать об этом, потому что боится перемен. А перемены – вот они. Как начала в 2013 г. экономика тонуть, так она и тонет. Как стали доходы холопов падать в октябре 2014 г., так они и продолжат падение. До какого уровня они должны скатиться, чтобы быдло возроптало, как в СССР в 1989 г.? Даже гадать не стану.



Вопрос «Что делать?» в данном случае совершенно неуместен. Что делать, чтобы что? Только тотальная катастрофа может изменить массовое сознание (не гарантированно изменит, а лишь может изменить), создаст запрос на перемены, даст шанс через масштабную трансформацию сохранить социально-историческую общность, являющуюся сегодня населением РФ. Предотвратить катастрофу вы не можете, приблизить ее – тоже. Все, что остается – плыть по течению и надеяться, что судьба дарует вам шанс выжить. Не просрите его, как 30 лет назад.



При чем тут очередной инсульт рубля, биржевая паника и обнуление президентских сроков? Да вообще не при чем. Это ничтожные мелочи на фоне действительно важных проблем, которые никто не хочет ни замечать, ни обсуждать. Источник



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