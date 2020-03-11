Завтра закроют 170 пограничных пунктов пропуска из 219 - премьер

С завтрашнего дня из 219 пограничных пунктов пропуска будут работать 49. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов пропуска на границах. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта", - сказал Шмыгаль.

На вопрос, будут закрыты КПВВ в зоне ООС и проезд граждан, которые заезжают на подконтрольную территорию из неподконтрольной, Шмыгаль ответил: "Часть из этих пунктов пропуска закрыты в (рамках тех, о - ред.) которых я уже говорил. Там осуществляется усиленный контроль, температурный скрининг и, конечно, там осуществляются усиленные меры по выявлению людей, которые могут быть инфицированными".

Шмыгаль отметил, что закрыть совсем их не могут, но усиленные меры там введены.

"Некоторые из них закрыты", - добавил он.

Напомним, правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.