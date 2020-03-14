Боже допоможе!

Померла від коронавірусу жінка у місті Радомишль на Житомирщині 8 березня відвідала літургію у храмі. Про це ВВС News Україна розповів місцевий священник отець Мирослав.

За його словами, на службу приходили близько 20-25 людей.

"Були ікони, то вона їх цілувала. Інші люди могли цілувати ікони після неї, але важко сказати точно", - розповів отець Мирослав. Він додав, що жінка того дня не причащалась.

Камер у храмі немає, тому точно відстежити хід подій неможливо.

За його словами, тоді вона почувалась добре, ніяких симптомів помітно не було.

Нагадаємо, що інкубаційний період хвороби складає до 14 днів, протягом якого людина без симптомів може заражати інших.

12 березня МОЗ повідомило, що у місті Радомишль підтвердили випадок захворювання на коронавірус у 70-літньої жінки, яка повернулась з Польщі.

Вона потрапила у лікарню, а 13 березня померла.

Людей поінформували

"Я з цією жінкою розмовляв. Я поки не на ізоляції, поки не хворий і немає жодних симптомів", - додав отець Мирослав. Влада не пропонувала йому пройти експрес-тест на коронавірус.

Священник сказав, що влада взяла інформацію про вірян, які були у храмі в той день, і з ними провели бесіди.

"Люди поінформовані і стараються берегтись. У разі чого будуть звертатись до лікарів", - додав він.

Отець Мирослав каже, що найближчим часом відкритих богослужінь не проводитиме.

Ближче до Великодня священник з правлячим єпископом будуть вирішувати, як діяти далі. Зокрема, чи відновлювати служіння без цілування ікон та інших заходів, які рекомендувала 12 березня Православна церква України.

Згодом у ПЦУ повідомили ВВС News Україна, що священник перебуватиме в самоізоляції.

У самій церкві провели знезараження, повідомили в ДСНС.

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Image captionФото знезараження церкви, які оприлюднила ДСНС

ВВС News Україна детально писала про рекомендації головних українських церков щодо протидії поширення хвороби.

Вони стосувались рекомендації не цілувати ікон та святих речей, не цілуватись при зустрічі та у разі наявності симптомів хвороби залишатись вдома.

13 березня Всеукраїнська рада церков закликала людей із симптомами застуди та тих, хто повернувся з країн, де є спалах коронавірусу, провести вдома два тижні та уникати людних місць.

УПЦ МП - дезінфікувати

В УПЦ Московського патріархату закликали вірян не піддаватись паніці, пов'язаної з поширенням неперевіреної інформації про інфекцію.

"Але недопустимо легковажно ставитись до коронавірусної інфекції, ігнорувати вказівки лікарів та профілактичні заходи", - йдеться у рішенні.

Серед прямих вказівок є дотримання санітарно-епідеміологічних заходів у монастирях та парафіях.

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Image captionПоки що УПЦ МП благословила дезінфікувати рами ікон. Таке рішення ухвалив синод РПЦ за участі митрополита Онуфрія

Одним із головних санітарних заходів у храмах буде "широке застосування санітарних розчинів для дезінфекції кіотів (рамок) ікон, до яких прикладаються віряни".

Про те, цілувати чи не цілувати ікони, у рішенні не йдеться.

Друга рекомендація - використання одноразових стаканчиків для запивання після причастя.

Щодо причастя рекомендацій немає.

За умови поширення інфекції в конкретному регіоні за погодженням з церковним керівництвом дозволяється застосовувати додаткові профілактичні заходи.

ПЦУ - не цілувати

Православна церква України оприлюднила заяву щодо протидії вірусу й закликала усіх вивчати достовірну інформацію про коронавірус, шляхи його поширення, профілактику та лікування.

ПЦУ закликала уникати крайнощів: ігнорувати реальну небезпеку і впадати у паніку.

Посилаючись на досвід інших помісних православних церков, ПЦУ рекомендувала використовувати дезінфекційні засоби для підтримання чистоти ікон та святинь.

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Image captionВ ПЦУ повторили сміливі рекомендації церков Греції та Румунії, але не змінювали таїнство причастя

У разі підвищеної небезпеки достатнім виявом шанування святинь - хреста, ікони, мощей - буде поклін без поцілунку.

Під час особистих вітань та вияву шани між священнослужителями та вірянами також достатньо поклону.

Тимчасово рекомендують не переносити святині з місць постійного збереження та використовувати одноразові стаканчики для запивання після причастя.

ПЦУ наголошує, що у разі виконання цих рекомендацій немає обґрунтованих підстав обмежувати регулярні богослужіння.

При цьому церква не обмежує і не змінює таїнство причастя.

"Церква незмінно зберігає особливе ставлення до Євхаристії, Причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, що подається "на зцілення душі й тіла", а не як до споживання їжі", - пояснили в ПЦУ.

УГКЦ радить не цілувати і лишатись вдома

У спеціальному коментарі предстоятель УГКЦ Святослав закликав вірян виконувати всі розпорядження влади та санітарних служб, а також закликав людей похилого віку залишатись вдома, адже вони перебувають у зоні ризику.

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Image captionСвятослав спонукає людей, які почуваються погано, лишатись вдома і дивитись трансляції богослужінь

"У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного правила. Можна користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм таїнства сповіді та причастя вдома", - розповів Святослав.

Предстоятель церкви заявив, що зараз може бути виправданим не торкатись та не цілувати ікони.

Святослав закликав не дискримінувати хворих на коронавірус.

А всіх, хто відчуває себе хворим, чи контактував із хворим, він закликав лишатись вдома та самоізолюватись.