CNN: для чего Путин объявили Америке нефтяную войну

«Их ответ — попытка изувечить сланцевую промышленность США», — считает директор по исследованиям сырьевых товаров энергетической исследовательской фирмы ClipperData Мэтт Смит.

В понедельник рынок обрушился, когда Саудовская Аравия пообещала жестко отреагировать на российский шаг и снизить цены на нефть. В итоге нефть в США подешевела на 26% до четырехлетнего минимума 31,13 доллара за баррель. Это худший результат с 1991 года.

Сырая нефть сейчас настолько дешева, что многие американские сланцевые компании будут вынуждены сокращать добычу. Слухи о банкротстве уже ползут по нефтяной индустрии, в результате чего акции SPDR S & P Oil & Gas ETF достигли самой низкой отметки с 2006 года.

Акции крупнейших нефтяных компаний вроде ExxonMobil и Chevron, которые выстроили свои бизнес-модели на противостоянии дешевой нефти, упали на 12%. В тупике оказались как разведочные, так и добывающие компании: акции Pioneer Natural Resources упали на 37%, а Occidental Petroleum — на 52%.

Энергетический обвал грозит повторением нефтяного кризиса 2014-2016 годов, который обанкротил десятки американских нефтегазовых компаний и привел к сотням тысяч увольнений. Хотя отрасль выжила, пережитый опыт оказался весьма болезненным.

«Россия считает, что американский сланец в настоящий момент особенно уязвим, — полагает энергетический стратег Rabobank Райан Фицморис. — Мы полагаем, что Россия нацелилась на американских производителей сланцевой нефти с их долгами».

«Под перекрестным огнем»

В ответ на российский гамбит Саудовская Аравия развернула на выходных ценовую войну. Королевство снизило продажные цены на апрель на 6-8 долларов и пообещало нарастить производство — и это полная противоположность тому, что требуется в такой ситуации.

«Между Россией и Саудовской Аравией развернулась серьезная борьба, и под перекрестный огонь попали все остальные», — считает директор по глобальной энергетической стратегии RBC Capital Markets Майкл Тран.

Не секрет, что Россия и ее нефтяные компании теряют терпение из-за попыток ОПЕК восстановить баланс на нефтяном рынке. Долгие годы Россия поддерживала ОПЕК в сокращении добычи, чтобы удержать цены на нефть. Однако с каждым сокращением производства Россия сдает долю рынка быстро развивающейся энергетической отрасли Америки — к вящему гневу российских нефтяных боссов.

Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» назвала альянс с ОПЕК «мазохизмом», из-за которого добыча американской сланцевой нефти процветает.

«Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — заявил представитель «Роснефти» в воскресенье.

Месть за санкции?

Помимо борьбы за долю рынка, считают аналитики, Россия может мстить за недавние энергетические санкции Вашингтона, — эти меры стали возможными благодаря революции в сфере сланцевой нефти.

Так, всего три недели назад администрация Трампа объявила о санкциях против дочерней компании «Роснефти» в ответ на ее поддержку режима Мадуро в Венесуэле.

«Похоже, российская стратегия нацелена не только на американские сланцевые компании, но и на политику санкций, которую обеспечило американское энергетическое изобилие», — написала глава глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets Хелима Крофт в докладной записке для клиентов в понедельник.

Крофт предположила, что бросить вызов сланцевой промышленности США Москву убедил Игорь Сечин, генеральный директор «Роснефти» и доверенное лицо Путина.

«Как и Путин, Сечин начинал в российских спецслужбах и тоже ярый националист, — написала Крофт. — Таким образом, подрыв энергетического доминирования США предпринимается не только ради финансового результата, но и по идеологическим соображениям».

У Путина имеется значительное финансовое преимущество перед Саудовской Аравией. По данным компании Argus Global Markets, лишь 37% доходов российского бюджета поступают от нефти — в отличие от 65% у Саудовской Аравии. Аналитики считают, что Россия может сбалансировать свой бюджет при цене 42 доллара за баррель, — в то время как Саудовской Аравии необходим уровень по меньшей мере в 80 долларов.

«Пострадают все, включая Россию, — считает Бьорнар Тунхауген, глава отдела нефтяных рынков компании Rystad Energy. — Однако преимущество этого решения заключается в том, что оно повредит другим, — в первую очередь, — США».

Хаос на энергетическом рынке не ускользнул от вашингтонских чиновников.

Министерство энергетики заявило в понедельник вечером, что «государственные субъекты» пытаются «манипулировать» нефтяными рынками в попытке «вызвать шок». Однако администрация выразила уверенность в том, что Соединенные Штаты «могут и будут противостоять этой нестабильности».

Во время встречи в понедельник с послом России Анатолием Антоновым министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, насколько важен «порядок на энергетических рынках».

«Фильм ужасов» для американской нефтяной промышленности

Безотносительно мотивации, сложно представить себе менее удачное время для нефтяной войны, — рыночная конъюнктура и без того снижается.

Инвесторы давно избегают крупных нефтяных компаний из-за постоянных проблем с поставками, чрезмерных расходов и растущих опасений вокруг изменения климата. В прошлом году энергетический сектор стал крупнейшим неудачником в рейтинге S&P 500 не только за прошлый год, но и за все последнее десятилетие. И в условиях недавнего беспорядка на рынке за ним могут последовать другие.

Еще более серьезной проблемой для нефтяной промышленности стал коронавирус. С отменой бесчисленных авиарейсов, закрытием заводов и торможением ежедневной рабочей миграции мировой аппетит на нефть ослаб. По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть в этом году упадет впервые с 2009 года.

«Последние два месяца стали для инвесторов в энергетику настоящим фильмом ужасов, — написал в докладной записке для клиентов в понедельник энергетический аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. — Мы имеем одновременно шок спроса (коронавирус) и шок предложения (распад „ОПЕК+“). Другими словами, не одно пугало, а целых два».

Кто сморгнет первым?

Столь пугающий фон объясняет, почему обрушились не только нефтяные компании. В понедельник пострадали и банки, завязанные на энергетический сектор, — инвесторы готовятся к неизбежной волне дефолтов по кредитам.

Акции компаний Comerica, Cullen/Frost Bankers и Bancshares Texas Capital подешевели примерно на 20% за штуку.

Компаниям по добыче сланцевой нефти с самыми слабыми балансами придется экономить — отказываться от дорогостоящих буровых проектов и сокращать штаты. Многие из них попросту не выживут.

«Этим ребятам и так уже пришлось несладко. Теперь же нам и вовсе предстоят банкротства, — возможно, даже массовые», — предрек Смит из ClipperData.

Большой вопрос в том, как долго продлится нефтяная депрессия, и как низко упадут цены. И ответ следует искать как в Эр-Рияде, так и в Москве. Если саудовская война цен вынудит Россию согласиться на сокращение добычи, рынок нефти быстро восстановится, принеся облегчение сланцевым компаниям, балансирующим на грани банкротства.

Но Путин отступать не привык, а значит, американской нефтяной промышленности придется готовиться к новым испытаниям.

«Надежда, что битва будет короткой, еще теплится — написала Крофт — но, похоже, идет подготовка к затяжной войне на истощение, которая будет иметь суровые экономические последствия для всех участников».

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