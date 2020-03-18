Сотрудники исполнительной сужбы в Киеве продали сотни авто со штрафплощадок

18 марта 2020 | 12:15

Сотрудников государственной исполнительной службы Днепровского района Киева подозревают в завладении и дальнейшей продаже нескольких сотен автомобилей со штрафлощадок. Об этом в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, сотрудники Минюста совместно с работниками сервисных центров МВД выбирали автомобили на штрафплощадки подделывали судебные решения и документы исполнительных производств, оформляли автомобили на подставных лиц для продажи или личного пользования.



"Речь идет о группе лиц (несколько десятков), которая подозревается в системном завладении автомобилей граждан, попавших на штрафплощадки в связи с арестами или залогом. Ориентировочное количество автомобилей - несколько сотен", - уточнил Малюська.