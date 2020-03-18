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Сотрудники исполнительной сужбы в Киеве продали сотни авто со штрафплощадок
18 марта 2020 | 12:15
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Сотрудников государственной исполнительной службы Днепровского района Киева подозревают в завладении и дальнейшей продаже нескольких сотен автомобилей со штрафлощадок. Об этом в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, сотрудники Минюста совместно с работниками сервисных центров МВД выбирали автомобили на штрафплощадки подделывали судебные решения и документы исполнительных производств, оформляли автомобили на подставных лиц для продажи или личного пользования.
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