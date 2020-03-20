Три удара по России

Китайский удар

Но, несомненно, именно этот ныне кряхтящий, шамкающий человек с опухшим от пластических операций лицом и скошенными от лжи глазами сформировал ее именно в том виде, в котором она, исчерпав резервы феодального кормления, начала атаковать другие страны. Поучительно, что, выбрав шесть лет назад дорогу агрессивной самоизоляции, российский диктатор последовательно разрушил едва ли не все, что было Россией по случаю или по воле рыночных колебаний заработано и выстроено.

Откровенно не вовремя для себя объявившая нефтяную войну саудовскому королевству и его союзникам из Залива, а также США, Россия практически мгновенно провалилась в бездонный колодец экономического кризиса. Курс рубля с новогодних праздников упал как минимум на треть и предела нет этому падению, вслед за ценой барреля, не видно. Ввязываться в драку при резервах, в отличие от Саудовской Аравии (со сравнимыми резервами), отягощенных долгом в полтриллиона долларов и "Роснефтью", тонущей в невыполнимых долговых и сырьевых контрактах перед Китаем, было весьма по-русски, но крайне опрометчиво. Похоже, в Кремле сами вжились в абсурдный мир своей пропаганды и решили демонстративно помериться силой не только с Эр-Риядом, но и с американским сланцевым сектором. Ну что же, расплата последовала незамедлительно.

Первый удар последовал с неожиданной стороны - с Востока. В последнее время Китай фигурировал то в качестве стратегического партнера, то в роли последней надежды, некоего объекта, долженствовавшего заставить Запад ревновать, то банального источника денег для российских государственных корпораций, давно превратившихся в финансовых зомби. В последнее время китайцев винили в распространении заразы и в порабощении мирового промышленного сектора, как будто это Пекин виноват в неспособности российской индустрии производить что-либо путное.

Итак, 16 марта сингапурское подразделение китайской Sinochem International Oil объявило о тендере на поставку нефти в мае-июне, однако внезапно не допустило до него главную компанию путинского клана "Роснефть". В своей основе - это отжатый у Михаила Ходорковского и других акционеров "Юкос", за который РФ должна отдать $50 млрд по решению уже нескольких международных и иностранных судов. Sinochem, как водится у китайцев, не объяснила своего решения, однако указала, что к тендеру не допускается не только сама "Роснефть", но также ее подразделения и связанные с ней структуры, ряд из которых ранее попадал под санкции США и других стран.

Примечательно, что в тендерном документе Sinochem также указано, что компания не будет покупать нефть и у других стран, попавших под санкции США, таких как Иран, Сирия, Венесуэла и автономный Иракский Курдистан, где все еще (несмотря на потерю $1 млрд) работает "Роснефть". Для руководства этой компании новость стала шоком. Бывший телеведущий, а ныне вице-президент корпорации Михаил Леонтьев, недавний личный спонсор идеологически евразийских информационных проектов, так и не нашел в себе сил появиться на людях.

Между тем санкции США формально не запрещают покупать нефть у "Роснефти". Но в феврале американский минфин включил в санкционный список трейдинговую "дочку"российского гиганта Rosneft Trading, а в марте - подконтрольную "Роснефти" швейцарскую компанию TNK Trading International. Похоже, это лишило совместный бизнес Игоря Сечина и Владимира Путина международных рук.

Известно, что США уже вводили санкции против дочерних структур компаний, которым они хотели создать соответствующие проблемы. В конце прошлого года под санкции попала Cosco Dalian, подразделение китайского транспортного гиганта China COSCO Shipping. После этого трейдеры на какое-то время перестали фрахтовать корабли этой компании. Несмотря на то что Китай официально не присоединялся к санкциям против России, целый ряд российских судов задерживался в китайских портах, а кроме того, несмотря на нынешние трудности, Пекин жестко следует определенному курсу в отношении Пхеньяна, а пуще того - связей КНДР и России.

Как известно, в середине марта Саудовская Аравия резко снизила официальную цену продажи своей нефти и тем самым объявила ценовую войну России, которая накануне вышла из соглашения ОПЕК+.

Теперь китайцы очень четко дали понять, что их интересует дешевая нефть из Залива, а также, возможно, из США и Канады, не отягощенная политическими рисками. А также - рисками расследований в отношении связей с организованной преступностью, невзирая на то обстоятельство, что она являет собой элиту нынешней Российской Федерации.

Сланцевый удар

Второй удар последовал со стороны тех, кого зарвавшийся бенефициар режима Путина Игорь Сечин едва ли не публично предназначил в жертвы объявленной им войны всему фронту конкурентов - нефтедобывающих государств. А именно - сланцевой индустрии США и Канады (и в меньшей степени других стран). Несмотря на турбулентность фондовых рынков, Северная Америка дала быстрый и болезненный ответ на бесшабашный наезд коррумпированного бизнесмена из страны третьего мира, за которым стоит его погрузившийся в духовность агрессивный патрон из Кремля.

Как оказалось, в апреле вырастет объем производства сланцевой нефти в Пермском бассейне (Техас, Нью-Мексико, Оклахома), компенсируя сокращение в других регионах. В результате общая добыча сланцевой нефти в США вырастет во втором месяце весны на 18 тыс. до рекордного значения 9,08 млн баррелей в день. Такой прогноз обнародовало управление энергетической информации (EIA) в своем обзоре от того же 16 марта. Любопытно, что прогноз был опубликован в тот же день, когда нефть Brent впервые за четыре года и три месяца закрылась по итогам дня ниже $30 за баррель. К вечеру 18 марта цена барреля Brent просела до $25, вернувшись к показателям двадцатилетней давности. А это - психологический порог российских резервных фондов (впрочем, не только психологический: сорт Urals подешевел до $20). С этого уровня их либо необходимо начинать масштабно расходовать ради смягчения последствий обвала нефтяных цен, либо безучастно наблюдать за быстрой девальвацией рубля и крахом крупных государственных и частных компаний.

Между тем добыча сланцевой нефти в регионе Баккен (Северная Дакота и Монтана) должна сократиться во втором месяце весны всего лишь приблизительно на 1,4 тыс. б/д - до 1,47 млн б/д. Более того, общее количество пробуренных, но незавершенных скважин снизилось всего на 60, до 7637 шт.

Так или иначе, урон от российских усилий (с точки зрения EIA) оказался мизерным, управление ожидает разве что сокращение добычи природного газа - минус 0,2 млрд куб. футов, до 85 млрд куб. футов в день.

Цена барреля между тем продолжала падать, достигнув в итоге значений, обозначенных Саудовской Аравией (чье руководство дополнительно взбешено возможной причастностью Москвы к недавней попытке переворота) после развала, по российской инициативе, сделки ОПЕК по ограничению объемов добычи. Параллельно перешел в свободное падение и рубль, курс которого по ряду интимных причин (таких как масштабные злоупотребления в процессе национализации и санации крупных банков, а также качества резервов) Банк России решил, по-видимому, не поддерживать.

Проявились тут и внутренние склоки в околокремлевской элите - так, пока незаметно, чтобы, как пять лет назад, Игорю Сечину дали возможность скупиться долларом для выплат долгов китайским партнерам. В конце концов, раз они больше не берут нефтью и газом, то могли бы взять деньгами. Однако режим откровенно побаивается - едва ли не впервые - трогать оставшиеся реальные резервы в конвертируемых валютах, американских облигациях и золоте, хотя в прошлом дважды с легкостью это делал. По-видимому, это знак высокой турбулентности в российской системе власти, окончательной девальвации доверия группировок друг другу в условиях осажденной крепости.

Лучом света в этом темном царстве - которым уже не станет 9 мая - могли бы стать хотя бы послабления режима санкций в силу форс-мажора, иначе эпидемии - решил же минюст США прекратить судебное производство против фирм Евгения Пригожина, поскольку они далеко, фиктивные, а дальнейшие слушания раскроют методы работы американских спецслужб. Может, прокатит и с кем поважнее?

Но тут последовал третий удар.

Санкционный удар

Днем позже минфин США отказался удовлетворить просьбу российского миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Об этом говорится в сообщении суда округа Колумбия. Как выяснилось, решение об отказе ведомство приняло 6 марта, а само прошение Дерипаска направлял в июне минувшего года. В нем он ссылался на то, что обстоятельство, обусловившее введение против него санкций в апреле 2018-го, - владение им компанией "ЕвроСибЭнерго", - потеряло актуальность после того, как бизнесмен отказался от контроля над группой En+, в которую и входит "ЕвроСибЭнерго".

В ответ на это ходатайство минфин США рассекретил часть материалов, ставших основанием для введения санкций, среди которых участие бизнесмена в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой, финансирование ряда проектов по просьбам президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников. А также номинальное владение активами и участие в отмывании средств "в интересах Путина". Но это Дерипаска назвал "очередной порцией брехни". Возможно, конечно, он имел в виду, что его связи с кланом Ельциных-Юмашевых имеют приоритетное значение, несмотря на ставшие известными всему миру яхтенные приключения.

Теперь минфин США до 26 марта предоставит Дерипаске так называемый доказательный меморандум, объясняющий отказ от снятия санкций, говорится в материалах суда. Затем бизнесмен должен внести изменения в свое ходатайство, которое будет снова рассмотрено судом. Примечательно, что представитель Дерипаски пояснил, что бизнесмен подавал в минфин США просьбу о пересмотре решения в административном (не судебном) порядке. На период, пока министерство рассматривало эту просьбу, судебное рассмотрение было приостановлено. Теперь, когда минфин принял решение не удовлетворять эту просьбу в административном порядке, судебное рассмотрение возобновится. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США рассматривало просьбу бизнесмена девять месяцев, подчеркнул представитель Дерипаски.

Напомним, что Дерипаска, один из богатейших людей России и системный олигарх (вероятный казначей условно австрийского клана Ельциных-Юмашевых), был включен в санкционный список США (SDN, Specially Designated Nationals - персональные санкции) в апреле 2018 г. по двум формальным основаниям: он якобы действовал "от имени / в интересах" высокопоставленных чиновников Российской Федерации (в частности, в 2005 г. купил алюминиевый комбинат в Черногории "по поручению президента Владимира Путина") и он "работает в энергетическом секторе" России (ему принадлежал контроль над электроэнергетической компанией "ЕвроСибЭнерго"). Оба основания содержатся в указах бывшего президента США Барака Обамы: первое - в указе № 13661, второе - в указе № 13662. Важно, что документы были подписаны в марте 2014 г. в ответ на обострение ситуации на Украине.

В марте 2019 г. Дерипаска подал в суд на минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего нанесли ему ущерб в размере $7,5 млрд, что равно приблизительно 81% его состояния. А в июне он попросил снять с него санкции по неактуальности только по второму из двух оснований, первое он пока не оспаривал. Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список SDN, ходатайствовать о пересмотре такого решения. Основаниями для отмены санкций могут быть "положительное изменение поведения", неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC.

К примеру, недавно минфин исключил из санкционного списка две компании россиянина Эдуарда Худайнатова. Это произошло после того, как принадлежащая ему Alliance Oil Company прекратила все экспортные операции, связанные с Северной Кореей, и учредила глобальную комплайенс-программу (работа по минимизации правовых и репутационных рисков). Иными словами, повинилась и извлекла уроки. Как сказано в сообщении ведомства, американские санкции не должны быть вечными: они направлены на исправление деятельности компаний. Это звучит саркастически с оглядкой на тотальную криминализацию российского бизнеса. Удавка санкций продолжит сжиматься на шее коллапсирующей российской экономики - и, похоже, независимо от имени президента в Белом доме.

ДС