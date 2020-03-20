Нардеп Качура: "В Украину завезли миллион экспресс-тестов на коронавирус"

Ведущий спросил, каково состояние готовности в Украине к коронавирусу и были ли другие нардепы, которые общались с депутатом Сергеем

"Случилось так, как случилось. Он уже идет на выздоровление, а те народные депутаты, которые с ним в непосредственном контакте - прошли тесты. У них не было обнаружено признаков коронавируса. Готовность (Украины в коронавирусу, - ред.)... Я бы сказал, что можно было бы лучше готовиться ... Возможно, какие-то ограничения, которые мы вводим, они жесткие, но они соответствуют той угрозе, которая есть на сегодня", - сказал нардеп.

Качура отметил, что в Украине есть проблема с аппаратами искусственного дыхания, но она решается.

Депутат добавил, что в Украину поступили миллион экспресс-тестов для выявления коронавируса.